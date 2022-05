Así es Belinda, la actriz de 'Bienvenidos a Edén' que nació en Madrid y arrasa en México desde hace más de 20 años

Loading the player...

Belinda puede presumir de contar con una amplia y exitosa carrera no solo como actriz si no también como cantante. La intérprete de la serie de Netflix, Bienvenidos a Edén, lleva más de dos décadas trabajando en cine, telenovelas, series de televisión o como modelo y presentadora, además de arrasar como cantante principalmente en los países de Latinoamérica. Hace unos meses conocíamos la noticia de su ruptura con el cantante mexicano Christian Nodal, depués de haberse comprometido en matrimonio. Pero, ¿sabías que Belinda es hija de padres españoles y que ella nació en Madrid?, o ¿que lleva delante de las cámaras desde que solo era una niña de 11 años?...Si quieres conocer mejor a la actriz que interpreta a la Dj, África en la exitosa serie de Netfix... ¡Dale al play y no te lo pierdas!

