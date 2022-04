Todas las memorables bodas que ha acogido la Casa Blanca antes del 'sí, quiero' de la nieta de Joe Biden

Joe Biden no es el primer presidente que decide celebrar una boda en la Casa Blanca. El complejo ha sido escenario de memorables bodas que han permanecido años en el imaginario como las de las hijas de Lyndon B. Johnson, Nixon o Bush. Un total de 18 enlaces se han celebrado en el edificio que George Washington mandó construir en 1790 como residencia para el presidente de los Estados Unidos, según documenta la Asociación Histórica de la Casa Blanca desde 1812. Sin embargo, sólo un presidente ha sido protagonista de su boda allí. El próximo mes de noviembre Naomi Biden, la nieta de Joe Biden, de 28 años, se unirá a esa larga lista contrayendo matrimonio en este histórico edificio con su prometido Peter Neal, un discreto estudiante de derecho cuatro años menor que ella del que poco ha trascendido aún. El monumento volverá a vestirse de gala para la ocasión y esperemos que la celebración sea menos accidentada que alguna de las primeras que se celebraron en la residencia presidencial.

VER GALERÍA

La primera boda que se celebró en la Casa Blanca tuvo lugar a principios del siglo XIX, concretamente en 1812, cuando Lucy Payne Washington, hermana de la entonces Primera Dama Dolley Madison decidió casarse. James Madison, cuarto presidente de Estados Unidos, no dudó en poner su hogar a disposición de la boda de su cuñada y por primera vez este histórico edificio se convirtió en marco de un enlace. Un evento multitudinario que reunió a lo más granado de la sociedad estadounidense en Washington, uniendo a dos grandes fortunas, pues Lucy contrajo matrimonio con el juez de la Corte Suprema Thomas Todd. Los siguientes que siguieron sus pasos fueron los hijos de James Monroe, el quinto presidente de EEUU. Maria Hester, la menor de las hijas de Monroe fue la primera, después su hermano siguió sus pasos. La joven dama se comprometió a los diecisiete años con su primo hermano Samuel Lawrence Governeur, secretario del presidente en aquel momento. La boda de la pareja se celebró en la Habitación Azul, no sin contratiempos. Al parecer, la hermana de la novia hizo todo lo posible por intentar boicotear la celebración y aunque no lo consiguió, tanto se esforzó que durante años, en el imaginario popular quedó la idea de que daba mala suerte casarse en el edificio.

-Joe y Jill Biden, anfitriones de la boda de su nieta en la Casa Blanca

Siguieron con la tradición sus predecesores John Quincy, John Tyler, Ulysses S. Grant, Woodrow Wilson y Theodore Roosevelt casaron también a sus hijos dentro de este magnífico edificio. Rutherford B. Hayes cedió la casa para la boda de su sobrina. Todos llevando a cabo bodas discretas, sin grandes excentricidades ni fastuosos convites hasta que llegó la dorada década de los sesenta y el auge de las revistas, entonces hay documentados grandes eventos bajo los mandatos de Lyndon B. Johnson, Nixon o Bush. Sin embargo, sólo un Presidente de Estados Unidos se ha casado allí, fue Grover Cleveland, que el 2 de junio de 1886 contrajo matrimonio con Frances Folsom en el Salón Azul.

VER GALERÍA

La hijas de Lyndon B. Johnson contrajeron matrimonio en el ala este. El 6 de agosto de 1966, Luci se casó con Patrick Nugent en el Santuario de la Inmaculada Concepción en Washington. Horas más tarde, la pareja celebró una recepción en la Casa Blanca para celebrarlo con todos los invitados. Un año después, en 1967, su hermana Lynda Bird Johnson Robb y el Capitán Charles S. Robb se convirtieron en marido y mujer durante una ceremonia de boda oficiada enteramente en el Salón Este de la Casa Blanca, una fiesta por todo lo alto que ha dejado grandes imagenes en el recuerdo.

Otro de los enlaces de mayor renombre fue el de Tricia Nixon, la bella hija del presidente Nixon se casó en los jardines del edificio hace cincuenta años, una mañana de sábado de junio de 1971, con el abogado Edward Cox. La suya fue la primera ceremonia celebrada al aire libre, concretamente en la zona que se conoce como Jardín de Rosas de la Casa Blanca. Se trata de uno de los enlaces más documentados, la novia acaparó todas las portadas de la época.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Sin embargo, hasta la fecha no ha habido ninguna otra celebración tan multitudinaria como la recepción que organizaron en el edificio el presidente George W. Bush y su mujer, la primera dama Laura Bush en 2008 con motivo de la boda de una de sus hijas gemelas. Jenna Bush se casó con Henry Hager el 10 de mayo de 2008 en el rancho familiar de Crawford (Texas). Al mes siguiente, el presidente y la primera dama organizaron una gran recepción en la Casa Blanca para celebrar su matrimonio. El éxito de la velada fue tal que unos años después el matrimonio Bush volvió a congregar a todos para la celebración de su sesenta aniversario de boda.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.