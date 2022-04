La inesperada aparición de Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, en la entrega de los Grammy

La entrega de los Grammy 2022 se ha convertido de nuevo en escaparate de lo más destacado del año en el panorama musical. Actuaciones, emotivos homenajes y una aparición inesperada que recordó el conflicto que conmociona al mundo entero. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, apareció en una conexión mediante videoconferencia para pedir a los invitados su apoyo, asegurando que los músicos ucranianos “llevan chaleco antibalas, en lugar de esmoquin”. En su intervención, Zelenski pidió que se cuente la verdad sobre la guerra con Rusia, que “trae un silencio horrible con sus bombas, el silencio de la muerte”. “Apoyadnos de cualquier manera que podáis. De la que sea. La música se abrirá paso de todos modos. Llenad ese silencio con vuestra música” dijo.

Después de esta aparición, John Legend cantó el tema Free, con la ayuda de exiliadas ucranianas como la cantante Mika Newton y la poeta Liuba Yakimchuk. Fue este uno de los instantes más comentados de una velada que no perdió de vista lo ocurrido hace apenas una semana en la entrega de los Oscar, refiriéndose al enfrentamiento de Will Smith con Chris Rock. Entre las alusiones que se hicieron al respecto estuvo la de Nate Bargatze, que subió a escena en la gala previa (se entregan premios de menor importancia) con un casco. “Esto es lo que los cómicos llevan ahora en las noches de premios” dijo. Trevor Noah, también presentador de la fiesta, aseguró que en los Grammy habría baile y canciones, pero que no se iba a hablar de nadie en concreto (se refería al grito que profirió Smith desde su asiento cuando pidió a Rock que dejara de referirse a su mujer).

Una de las actuaciones que sin duda más se recordarán de esta 64 edición de los galardones será la de Lady Gaga. Impactante con un diseño de Armani Privé, la artista interpretó varios temas de Love for sale, segundo álbum en el que colabora con Tony Bennett. El cantautor de 95 años no la acompañó pues se retiró hace algunos meses debido a que padece Alzheimer, aunque mientras ella dejaba boquiabierto al público con su impresionante voz se podía ver algunas imágenes del intérprete en una proyección. No pudo evitar, mientras escuchaba la gran ovación del público, puesto en pie para reconocer su talento, emocionarse hasta las lágrimas.

Las mismas que todavía bañan los ojos de los seguidores del grupo Foo Fighters, que se llevó tres premios en una noche agridulce que no pudieron disfrutar con Taylor Hawkins, su batería, que falleció hace solo unos días. Entre los más premiados destacan el músico de Nueva Orleans, Jon Batiste, que se llevó cinco gramófonos dorados, incluido el de mejor álbum del año por We Are; y Olivia Rodrigo, que se llevó tres con sus apenas 19 años. La estrella de la factoría Disney ganó los premios a mejor artista revelación, mejor álbum pop y mejor actuación pop. Con cuatro – entre ellos mejor grabación y mejor canción- hizo pleno Silk Sonic, el proyecto de funk retro de Bruno Mars y Anderson.

La lista completa de ganadores de esta edición de los Grammy es la siguiente:

Grabación del año

Leave The Door Open, Silk Sonic

Canción del año

Leave The Door Open, Silk Sonic

Álbum del año

We are, Jon Batiste

Artista revelación

Olivia Rodrigo

Mejor actuación en solitario

Drivers license, Olivia Rodrigo

Mejor actuación de dúo o grupo

Kiss me more, Doja Cat feat. SZA

Mejor álbum de pop tradicional

Love for Sale, Tony Bennett y Lady Gaga

Mejor álbum pop

Sour, Olivia Rodrigo

Mejor grabación de dance

Alive, Rüfus Du Sol

Mejor álbum de rap

Call Me if You Get Lost, Tyler, the Creator

Mejor actuación de rap

Family Ties, Baby Keem, Kendrick Lamar

Mejor canción de rap

Jail, Kanye West, Jay-Z

Mejor álbum pop latino

Mendó, Alex Cuba

Mejor música urbana

El último tour del mundo, Bad Bunny

Mejor actuación raíces americanas

Cry, Jon Batiste

Mejor actuación R&B

Leave The Door Open, Silk Sonic

Pick Up Your Feelings, Jazmine Sullivan

Mejor canción R&B

Leave The Door Open, Silk Sonic

Mejor actuación country

You Should Probably Leave, Chris Stapleton

Mejor actuación de dúo o grupo country

Younger Me, Brothers Osborne

Mejor canción country

Cold, Chris Stapleton

Mejor álbum country

Starting Over, Chris Stapleton

Mejor actuación de rock

Making a Fire, Foo Fighters

Mejor canción de rock

Waiting on a War, Foo Fighters

Mejor álbum de rock

Medicine at Midnight, Foo Fighters

