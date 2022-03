Jordi Cruz, así ha cambiado tras veinticinco años de Art Attack

Jordi Cruz, la estrella de Art Attack vuelve para quedarse, veinticinco años después de convertirse en el rey de los preentadores infantiles regresa con su autobiografía, “Mejor no te lo creas”, un nuevo libro en el que repasa toda su trayectoria, ahondando en la pérdida de sus padres y lo que significó para él tocar el cielo a los dieciocho años. Hoy, que ha sido fichado por Netflix para presentar el podcast `¿Sigues Ahi?' junto a Samantha Hudson mientras sigue al frente de 'Top Gamers Academy' en Neox, el comunicador catalán cuenta ya cuarenta y cinco años pero el éxito le sobrecogió a la vez que la mayoría de edad, lo repasa todo en las páginas de este libro. Comenzó haciendo radio y televisión en su ciudad natal hasta que se decidió a mandar una prueba en vídeo para Club Disney, así logró su primer trabajo a nivel nacional. Ganaba 6.000 euros a sus dieciocho años pero nunca dejó de tener los pies en la tierra.

VER GALERÍA

El título ha querido dedicárselo a su padre, al que perdió pocas semanas antes de comenzar con el encargo editorial, en 2021, años después de que falleciera su madre. Entonces el presentador compartía su dolor a través de su perfil público, con unas profundas palabras llenas de sabiduría “Cuando pierdes lo que más quieres intentas guardar todos los recuerdos. Yo prefiero escoger uno y cuidarlo para que se mantenga eterno e intacto. Nuestro primer viaje juntos. Tu y yo. Hoy te digo adiós papá. Ahora todo es silencio. Pronto volverá la vida”

VER GALERÍA

Plasmar su trayectoria le ha dado al presentador la oportunidad de homenajear todos los recuerdos que guarda de su infancia y juventud. “Mejor no te lo creas” es el gran consejo que recibió y siguió de su progenitor, un lema que le ha acompañado siempre y que ahora sirve de título para su biografía. “Al principio estaba reacio a la idea. No quería hacerlo porque sí. Quería que hubiera una base de verdad en el libro. Tenía muy recientes los consejos que mi padre me había dado en vida, que conforman un 80% o un 90% de mi forma de ser. Así que arranqué por ahí” se sincera estos días en la promoción del volumen y nos cuenta “vi que el libro podría ser un ejercicio para recordar todo lo que había olvidado. Me ha dado años de vida. Mi madre falleció cuando yo tenía 28 años y, por mucho que tú quieras mantener el recuerdo, aferrarte y no soltarlo, hay cosas que olvidas. Es ley de vida y no quería que pasase lo mismo con mi padre. Así que el libro era una fantástica oportunidad para dejar su recuerdo por escrito. Es una especie de homenaje y también una cápsula del tiempo para que yo no me olvide dentro de muchos años de esos detalles que adoro en mi padre” reflexiona desde su Barcelona natal.

VER GALERÍA

-Jordi Cruz, presentador de 'Art Attack', despide a su padre: 'Ahora todo es silencio. Pronto volverá la vida'

Doscientas cincuenta páginas llenas de sinceridad en las que Jordi revela también algunas de las anécdotas más divertidas que vivió presentando Art Attack y Club Disney “Madrid es la ciudad que conocí con 18 años, con una casa para mí mismo, un sueldo, un buen trabajo en televisión en el que las audiencias no existían y sabías que el contrato iba a durar hasta el final. Es como vivir la adolescencia con unas condiciones bárbaras. Muchos de mis amigos vivían con sus padres, así que donde se hacían todas las fiestas era en mi casa”. Lo ha compartido también en su perfil público, haciéndose rápidamente virales sus divertidas palabras: “Los sábados a las 7:30 tenía programa en directo, alguna noche no miraba el reloj e iba directo a trabajar. Con 20 años ir sin dormir no era un problema. Llegaba a casa, me duchaba, desayunaba y a currar. A las 13h estaba de nuevo en casa, y siestón”.

Jordi Cruz ('Art Attack') ha conseguido colarse en 'Stranger Things'... y no podrás contener la risa al verlo

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.