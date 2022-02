El emocionante vídeo del ciclista Egan Bernal volviendo a caminar tras el accidente que casi lo deja paralítico

Loading the player...

"Después de haber tenido un 95 % de probabilidad de haber quedado parapléjico y casi perder la vida haciendo lo que más me gusta hacer, hoy quiero agradecer a Dios, a todos los especialistas por hacer lo imposible, a mi familia, amigos y a todos ustedes por sus deseos", estas son las palabras de Egan Bernal agradeciendo a la vida por poder estar vivo. El pasado 24 de enero, el ciclista colombiano chocaba contra un camión en las inmediaciones de Bogotá mientras se entrenaba para el Tour de Francia. Un gravísimo accidente que le rompía 20 huesos y que estuvo a punto de dejarlo en una silla de ruedas: "Casi me mato, ¿pero saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Esta siendo la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente alrededor mío". Este jueves, Egan publicaba un emocionante vídeo en el que se le ve dando sus primeros pasos tras el accidente: "Feliz de volver a nacer". Dale al play y no te pierdas el vídeo.

- Así es Kamila Valieva, la niña prodigio del patinaje que tiene en vilo a medio mundo

- Estrellas de la canción, futbolistas y actrices de moda: conoce a los '183 amigos' de Rafa Nadal

- La historia de superación de nuestra medallista en Pekín, Queralt Castellet, tras una tragedia personal

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.