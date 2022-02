Así es Kamila Valieva, la niña prodigio del patinaje que tiene en vilo a medio mundo

Loading the player...

El pasado lunes, Kamila Valieva se convertía en la primera patinadora de la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno en hacer un salto cuádruple, ¡una verdadera proeza!. Su altísima nota ayudaba a que el equipo ruso consiguiera la medalla de oro. La ceremonia de entrega de medallas tenía que haberse producido este miércoles pero, de momento, no ha tenido lugar. Rápidamente, empezaban a correr todo tipo de rumores hasta que dos diarios rusos, el RBC y el Kommersant, revelaban que Valieva habría dado positivo en un control antidopaje que se hizo semanas antes de su participación en los Juegos Olímpicos de Pekin. La sustancia que hacía saltar todas las alarmas sería la trimetazidina, un medicamento para enfermos de corazón que es capaz de mejorar la circulación coronaria. El Comité Olímpico Internacional no se ha pronunciado todavía y si la noticia se confirma la niña prodigio del patinaje perdería la medalla, una decisión que tiene en vilo a toda Rusia. ¿Te gustaría conocer a Kamila Valieva? ¿Cómo es realmente la nueva estrella del patinaje? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

