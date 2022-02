Miguel Ángel Muñoz confiesa de qué objeto no se separa desde que era bebé El actor ha contado que tiene una almohada desde que estaba en la cuna y no puede dormir sin ella

Un encantador, y sincero, Miguel Ángel Muñoz ha desvelado algo que no conocíamos de él. Detrás de su faceta como deportista, como (sobrino) nieto perfecto para la Tata, y como actor, hay un hombre que no puede dormir si no es con su almohada, la que tiene desde que era un bebé. Pero, ¿qué tiene de especial? Ni el propio intérprete lo sabe, solo tiene claro que se la lleva allá a donde va y que si por lo que sea tiene que meterse en la cama sin ella... será una noche desvelada. Se trata de un pequeño cojín de tamaño mucho menor que el de uno normal, porque era la que tenía cuando dormía en una cuna hace 38 años, y que ha sabido incluso reconocer en El Hormiguero con los ojos cerrados ¡y sin poder tocarla!

Miguel Ángel Muñoz ha explicado que incluso ha tenido parejas que sentían celos de esta almohada que se pone sobre la cara para poder conciliar el sueño. Aunque el actor no ha contado quién fue esta persona, sí que se lo ha tomado con sentido del humor y ha confesado que alguna vez incluso se la escondieron, impidiéndole dormir esa noche. Por su parte, Pablo Motos ha asegurado que él tiene una manía parecida, aunque en su caso es nueva y con tecnologías ergonómicas. La conversación ha dado lugar a una divertida prueba en la que los dos se han tumbado sobre una superficie que ha puesto el programa para testar estas preferencias. ¡Y los dos han sabido identificar su almohada a ciegas!

Miguel Ángel ha estado por novena vez en el programa de Antena 3, a pesar de que también formó parte del espacio de manera telemática en otra ocasión, y esperaba que en esta noche recibiera el honor de ser considerado invitado "platino", como previamente lo han sido Blanca Suárez, Pablo Alborán o Bertín Osborne. Tras mostrarse visiblemente decepcionado por no entrar a formar parte del exclusivo club, ha asegurado que volverá lo antes posible.

Miguel Ángel Muñoz está viviendo un momento profesional inmejorable. Actualmente protagoniza la obra de teatro Firmado Lejárraga, de Vanessa Montfort, que se está presentando en el Valle Inclán, y en lo que llevamos de año ya ha estrenado la película internacional Daddy Daughter Trip y la serie Sequía. Tiene otros tres títulos pendientes de estreno en los próximos años, y acaba de ser premiado con un Forqué por su trabajo en el documental 100 días con la tata, que grabó junto a su tía abuela Luisa Cantero (de 97 años) durante la cuarentena de 2020. En lo personal poco se conoce desde su ruptura con Ana Guerra.

