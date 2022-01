Los concursantes de 'Masterchef Celebrity 6', una piña en el velatorio de su compañera Verónica Forqué

La inesperada noticia de la muerte de Verónica Forqué este lunes en su casa de Madrid a los 66 años ha dejado conmocionado al país y sobre todo a los que tuvieron la oportunidad de conocerla. Este martes ha tenido lugar un velatorio privado en el tanatorio de San Isidro donde han asistido los familiares y amigos más cercanos de la querida actriz. Entre los que no han querido faltar para darle el último adiós, se encontraban sus compañeros de Masterchef Celebrity 6, el último proyecto televisivo en el que pudimos disfrutar de ella y conocerla un poco más a fondo y desde una faceta desconocida hasta el momento. Tras tantas horas de grabación juntos se convirtieron en una gran familia y han sentido con profunda consternación la pronta y repentina marcha de la protagonista de Pepa y Pepe. Todos se han comportado como una piña y han querido demostrar el cariño que tenían por Verónica con quien, aunque les hiciera perder los nervios en algunos momentos del programa culinario, crearon un vínculo muy especial.

Terelu Campos, que ha llegado al tanatorio acompañada de su hija, Alejandra Rubio, a la salida del velatorio se mostraba desolada ante la trágica noticia. La presentadora daba las gracias a la vida por haber puesto a Verónica en su camino, "por haberla conocido y por haberme sentido tan amada por ella", un sentimiento que esperaba que la actriz hubiera recibido de manera "recíproca". Las dos eran madres y ambas tenían una sola hija y a Terelu se le iluminaba la cara cuando, desde el primer día, su compañera solo le hablaba de su hija y de la de ella. Algo que, tal y como ha explicado la colaboradora, les hizo sentir una "conexión" y "un vínculo muy especial". La periodista ha querido resaltar lo inmensamente feliz que fue la protagonista de Kika haciendo el programa y la suerte que tuvo por poder formar parte de ese equipo a su lado.

Para Terelu, su amiga era un "ser único y especial" algo que considera que "al final eso te pasa factura en la vida". La colaboradora televisiva se siente muy identificada con María, la hija de la actriz, y se ha ofrecido para ayudarla en lo que necesite ya que con 18 años "he tenido que vivir esto en la vida y tengo un aprendizaje que ella aún no puede tener". Confesaba además que "hoy soy consciente de que se puede amar profundamente y no soportar otras cosas de la vida", algo de lo que le había costado muchos años darse cuenta y que ahora era capaz de ver.

Otro de los compañeros del famoso talent show que ha querido despedirse de Verónica ha sido David Bustamante, que ha llegado acompañado hasta el recinto funerario por otra de las concursantes, Vanesa Romero. El cantante se mostraba visiblemente apenado y en sus ojos se podía apreciar la emoción y la tristeza por la marcha de la protagonista de ¿Qué he hecho yo para mercer esto?. El intérprete de Devuélveme la vida se ha deshecho en halagos para expresar cómo era Verónica ha quien ha definido como "maravillosa, dulce, especial, espiritual, una grandísima artista y una maravillosa compañera". El autor de Héroes en tiempos de guerra reconocía estar pasando por momentos muy tristes para que los no "se encuentran las palabras", pero que tenían que estar junto a ella para despedirse porque Verónica sabía "que se la quería mucho".

Eduardo Navarrete compartió concurso con Verónica y, además, hace tan solo unos días la convertía en una de las modelos de su nueva colección, una ocasión en la que pudimos ver a la actriz sonreír y disfrutar de una bonita experiencia junto a sus compañeros del concurso con los que había formado una pequeña familia. Este martes, Eduardo estaba muy afectado y reconocía estar "fatal". El diseñador ha compartido con los medios lo bien que estaba la actriz durante el programa. "Estaba feliz. Hemos vivido tantos momentos tan divertidos, porque ella era tan divertida", confesaba visiblemente emocionado. Y añadía con cariño que juntos se habían reído mucho porque la ganadora de cuatro premios Goya era "como un duendecillo". Al ser preguntado por cómo la iba a recordar, al borde de las lágrimas solo ha podido alcanzado a decir "con esa carita..."

Támara, que fue la primera eliminada de Masterchef, aunque no pudo compartir tanto tiempo con Verónica como otros concursantes, sí estuvo lo suficiente como para encariñarse con la entrañable protagonista de Bajarse al moro. También ha querido estar presenta para darle su último adiós y despedirse de ella. La cantante, al enterarse de la noticia, compartió unas bonitas palabras con sus seguidores "Te llevaré siempre en mi recuerdo mi Gertrudis", manera en la que llamaban cariñosamente la intérprete de Celos y Carmina Barrios a la actriz. "Descansa en paz, Verónica. Has sido y serás de las grandes del cine español", así finalizaba su mensaje.

Estamos acostumbrados a ver Miki Nadal con una sonrisa y sin parar de gastar bromas, este martes el semblente del cómico aragonés estaba muy alejado de eso y ha dado paso a la tristeza. El ganador de Masterchef junto a Juanma Castaño, disfrutaba haciendo bromas a Verónica, pero se profesaban un gran cariño mutuo y forjaron una bonita amistad. Está claro que el paso de Verónica por el programa no dejó indiferente a ninguno de sus compañeros y dejó huella en cada uno de ellos que ahora se encuentran desolados ante su prematuro adiós.

