La entereza de María tras conocerse la noticia del fallecimiento de su madre, Verónica Forqué

María, la única hija de Verónica Forqué, ha salido del domicilio donde su madre ha sido hallada sin vida esta mañana. Ha estado en el hogar de la actriz en compañía de un amigo, en quien se apoyaba emocional y físicamente al cogerle del brazo en el camino hacia su coche. La modelo, de 31 años, con la cara cubierta por la mascarilla, ha recibido el pésame de los periodistas que se encontraban en la calle, y con gran entereza ha respondido agradeciendo los mensajes. Además de este momento que ha vivido a las puertas del domicilio de su madre, María también ha recibido condolencias por el fallecimiento de su madre por parte de una multitud de rostros conocidos, los compañeros de MasterChef Celebrity, actores, músicos, políticos y también de los seguidores de ambas artistas.

Verónica Forqué adoraba a su hija María, que se dedica al arte visual y colabora con grandes marcas, además de haber publicado recientemente su debut musical. "Mi hija es muy valiente", decía la actriz en una entrevista concedida a El Mundo en 2016, cuando la joven comenzaba a despegar y a ser conocida por su propio trabajo. "Me da un poco de vértigo pero la adoro. Yo era transgresora, pero no tanto", añadía, demostrando como siempre ha hecho su admiración. Muy recientemente las vimos juntas en MasterChef Celebrity, donde cocinaron juntas y demostraron que eran un buen equipo, a pesar de que el resultado no fue como ellas habrían querido. "Yo me enteré en Toledo de que estaba embarazada de María. Tú sabes lo feliz que yo fui, tengo una foto de ese día que supe que estaba embarazada", recordaba la protagonista de Kika.

Verónica Forqué ha sido hallada sin vida esta mañana en su casa de Madrid por los servicios de urgencia del Summa que no han podido hacer nada por salvar su vida, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación. La intérprete, de 66 años, había hablado con sinceridad de las depresiones que había sufrido en los últimos años, causadas por su separación o la pérdida de dos de sus familiares más cercanos, momentos que habían sido especialmente difíciles de superar. "Tuve una depresión horrorosa en 2014 cuando me di cuenta de que había dejado de querer al amor de mi vida. La superé con medicamentos y psicoanálisis, pero luego murió mi hermano (Álvaro Forqué) y fue otro mazazo. Y a los cuatro años, en 2018, falleció mi madre (Carmen Vázquez Vigo)", confesó en una entrevista concedida a Público en septiembre de 2020.

La inesperada y trágica noticia del fallecimiento de la que fuera musa de Pedro Almodóvar, la productora del cineasta manchego ha enviado sus condolencias: "El vacío que deja en nuestras vidas y nuestro cine es irrecuperable. Se ha ido una actriz extraordinaria y una persona insustituible con la que tuvimos el honor de trabajar y compartir vida. Buen viaje, Verónica".

