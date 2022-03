David Bustamante defiende a Pitingo tras su polémico paso por 'MasterChef Celebrity'

El paso de Pitingo por MasterChef Celebrity ha causado un gran revuelo. El artista fue a sorprender a David Bustamante y por querer beneficiar a su amigo ha recibido numerosas críticas. El cantante de Ayamonte, Huelva, cambió su voto en el último momento para otorgar la victoria al cántabro, una trampa piadosa que al principio pasó desaparecibida por los jueces y que hizo que Bustamante donará el premio de la prueba, 4.000 euros, a la Fundación Pequeño Deseo. Sin embargo, tras visualizar de nuevo las imágenes, el programa se percató de lo ocurrido. "Teníamos serias dudas sobre las votaciones porque para nosotros, según habíamos visto, el ganador era Juanma, pero Pitingo ha cambiado su voto. Por tanto, el ganador de estos 4.000 euros y de este reto es Juanma", anunció Pepe Rodríguez. "Qué vergüenza", exclamó Bustamante al conocer el veredicto final.

- La deliciosa proposición de David Bustamante a Paula Echeverría

VER GALERÍA

Pitingo reconoció que había cambiado la tarjeta y pidió perdón por ello, protagonizando una divertida escena con su amigo. "Yo pensando: 'Gitano y tonto no se puede ser en la vida'. Y he cambiado la tarjeta. Todos callados y al final, gitano y tonto", dijo mientras Bustamante reía sin parar. No obstante, el cántabro siguió adelante con sus planes y se comprometió a donar, de su propio bolsillo, 4.000 euros la Fundación Pequeño Deseo.

- Juanma Castaño se viene arriba y lanza un bombazo antes de la final de 'MasterChef Celebrity': ¡notición!

VER GALERÍA

A pesar de todo, Pitingo no se ha librado de las críticas y Bustamante ha salido en su defensa. "Cuando se esta haciendo un programa de entretenimiento y un amigo mío hace el esfuerzo de darme una sorpresa y venir a apoyarme y por ello sale escaldado... se me parte el corazón", ha comenzado diciendo junto a esta foto en la que aparecen juntos. "Quien no sabe diferenciar entre lo que es el humor y la verdad mal vamos. ¡Dejemos de ser tan crueles! Pitingo es una bellísima persona y no, no me ha hecho perder dinero, ha logrado que una fundación gane 4.000 euros más. ¡GRACIAS!", ha finalizado. El de San Vicente de la Barquera zanja así lo ocurrido y Pintingo, muy agradecido, le ha dicho: "Primo, te amo".

- Pitingo explica el motivo de su ingreso en el hospital

VER GALERÍA

La semifinal de MasterChef Celebrity 6 logró nuevo récord de audiencia de temporada y volvió a liderar su franja de emisión, con 2.478.000 espectadores y 22,2 por ciento de cuota de pantalla. Carmina Barrios fue la última en colgar el delantal y Verónica Forqué regresó tras su retirada temporal de la semana pasada para anunciar que abandonaba definitivamente del concurso. Miki Nadal, Juanma Castaño, Belén López y David Bustamante han pasado a la gran final, que se celebrará el próximo lunes, 29 de noviembre.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.