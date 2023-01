Antonia San Juan recuerda su grave problema de salud: 'Estoy viva gracias a Verónica Forqué'

Antonia San Juan, natural de Las Palmas de Gran Canaria, llegó a Madrid con una ilusión: convertirse en actriz. Tenía tan solo 19 años y sus primeros días en la capital no fueron tan buenos como esperaba. ¿El motivo? Un problema de salud que casi le cuesta la vida. Afortunadamente, tenía cerca a Verónica Forqué, que se convirtió en su ángel de la guarda. "Estoy viva gracias a ella", dijo emocionada en Las tres puertas, el programa de María Casado en Televisión Española. Antonia San Juan explicó que le habían operado de apendicitis y que le dejaron una gasa dentro. "Esa gasa estranguló el intestino y me puse a morir", puntualizó. Entonces Verónica Forqué, que era su vecina en un edificio de la céntrica plaza de Olavide, comenzó a interesarse por ella. "Llegaba y me decía: 'Te oí anoche vomitar'".

El estado de salud de Antonia San Juan empeoró notablemente. "Estuve yendo y viniendo al hosptial una semana, pero no sabían lo que me pasaba, porque hay que tener mucha pericia para dar con eso", declaró. Y Verónica Forqué tomó una decisión. "Me llevó a La Paz, me operaron y estuve en la UCI 25 días", recordó la actriz de Aquí no hay quien viva. "Mis padres vinieron a Madrid porque estaba muy mal. Cogí una infección en todos los órganos y estuve en coma", añadió.

María Casado preguntó si tenía algún recuerdo del tiempo que estuvo en coma y Antonia San Juan respondió que sí sin dudarlo. "El recuerdo que tengo es que estoy en una montaña de nieve con mi abuela. Y supongo que por la sed que me estaba provocando la realidad, mi abuela partía naranjas y yo las chupaba. Entonces yo me giré y le dije: 'Yo me quiero ir contigo', porque yo quería mucho a mi abuela, era mi vida, y murió cuando yo tenía 12 años y fue un trauma. Y mi abuela recuerdo que me empujó y yo abrí los ojos", confesó.

La inesperada muerte de Verónica Forqué el 13 de diciembre de 2021 causó una enorme tristeza a Antonia San Juan. "Yo no tuve la suerte de trabajar con ella, pero siempre que nos veíamos era una mujer muy cariñosa y muy amable. He vivido con su cine y ha sido una gran inspiración como actriz", dijo al asistir a la capilla ardiente de la actriz instalada en el Teatro Español.