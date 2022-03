Lydia Bosch cuenta que padece cáncer de piel

Este 26 de noviembre es una fecha marcada en rojo en el calendario de Lydia Bosch, y es que suma una nueva vuelta al sol. La actriz cumple 57 años encadenando proyectos profesionales, con el cariño incondicional de su familia y con una enorme sonrisa que no pierde ni siquiera en los momentos más complicados. Aunque hoy es un día feliz para ella, tal y como ha relatado, hace dos semanas recibió la noticia de que padece cáncer de piel. "A través de una biopsia en una lesión de la piel de mi barbilla que nunca terminaba de curar ( llevaba más de un año sin darle importancia), me diagnosticaron un carcinoma basal o epitelioma basocelular de tipo expansivo", ha comenzado a decir la protagonista de títulos como Médico de familia, Motivos personales o Sin identidad junto a una imagen en la que se ve con claridad la parte afectada de su piel.

La intérprete catalana, que lleva casi cuatro décadas de carrera, ha explicado que su diagnóstico es sinónimo de cáncer de piel, pero se muestra optimista, sera y tranquila y así lo ha querido transmitir. "Aunque la palabra en un principio asuste, no es un cáncer peligroso como puede ser el melanoma Se origina en las células basales más profundas de la epidermis y crecen muy lentamente, pero debe ser tratado para evitar que continúe creciendo", ha escrito Lydia sin especificar cuáles son a partir de ahora los pasos a seguir. Lo que sí ha querido dejar claro es que el factor de riesgo para esta patología es la exposición al sol y ha lanzado un mensaje de concienciación recordando lo que ha hecho mal durante mucho tiempo a la hora de tomar el sol. "Desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo. He hecho verdaderas burradas para broncearme.Y el efecto del sol en mi piel me ha provocado esto", ha dicho.

Lydia, que es madre de tres hijos, ha animado a todos sus seguidores a hacerse revisiones dermatológicas de manera anual. Ha escrito también toda una declaración de intenciones: "Yo voy a empezar a cuidarme en serio y os compartire por aquí mis avances y descubrimientos". De momento se centra en disfrutar del presente, que en su caso es muy positivo puesto que pasa el día de su cumpleaños rodeada de personas a las que quiere, con infinidad de muestras de cariño y cumpliendo tradiciones. "Ahora en nada soplaré las velas , pediré mi deseo y empezaré a leer y a escuchar cada uno de vuestros mensajes", ha dicho la actriz. Raúl Castillo (el mejor amigo de Ana Obregón), Elena Rivera, Elsa Anka, Patricia Cerezo, Natalia Sánchez, Esmeralda Moya, Wally López, Ana Risueño o Esther Acebo son solo algunos de los rostros conocidos que la han felicitado y le han trasladado todo su apoyo para enfrentarse a la enfermedad.

El regalo de su hija Andrea

Entre los regalos de cumpleaños que ha recibido Lydia Bosch se encuentra la preciosa dedicatoria que le ha dedicado su primogénita, Andrea Molina -nacida de su relación con el también actor Micky Molina-. "Hace dos semanas mi hermana nos hizo esta foto a mi madre y a mi sin que nos diésemos cuenta en un momento muy nuestro. Yo quiero seguir haciéndome un ovillo a tu lado y que me abraces fuerte toda la vida. Te quiero, te quiero, te quiero. Feliz cumpleaños, mami. El mejor sitio del mundo está en los abrazos de mamá", ha escrito Andy, como se hace llamar, quien ha seguido los pasos de su familia y se dedica también al mundo de la interpretación. Por su parte, Juan Fernández, el guitarrista del grupo Marlon con el que la prima de Olivia Molina comparte su vida desde hace cuatro años, ha compartido la publicación de Lydia junto a un corazón con el que queda patente el cariño que siente por ella.

