Sara Carbonero conquista a sus seguidores con la tierna imagen de su mascota

Sara Carbonero ha derretido a todos sus seguidores con esta tierna foto de su mascota, un bichón maltés con el que ya hemos visto jugar a sus hijos en otras ocasiones. Una de las primeras personas en comentar la imagen ha sido Isabel Jiménez, gran amiga de la periodista. "Mis chicos", ha escrito junto a un icono en forma de corazón. El perro no puede hacer más feliz a los niños de Sara e Iker Casillas. Desde bien pequeño, Martín ha mostrado su pasión por los animales, de hecho, se entretiene mucho fotografiando a sus elefantes, leones y osos de juguetes. "En casa ya tenemos unos cuantos, de hecho tenemos animales que no sabía que existían… no hay nada en el mundo que le guste más a Martín. Se pasa el día ordenándolos por familias, poniéndolos en fila, inventando conversaciones entre ellos…", reveló la periodista en su blog. A Lucas también le gustan, pero, según dijo, se decanta más por el fútbol y es habitual verle con un balón.

Iker y Sara ya tuvieron un perro hace tiempo. Días antes del inicio de las vacaciones de verano de 2011, la periodista recibió un inesperado regalo, un golden retriever, al que llamaron Doce, y que rápidamente se convirtió en el mejor amigo de la pareja, como se observa en estas imágenes en las que se les ve jugando con él por las calles cercanas a su domicilio madrileño. Iker y Sara estaban encantados con la llegada del nuevo inquilo, al que colmaban de mimos y de quien estaban pendiente a todas horas.

En estos meses tan complicados para Sara, sus hijos se han convertido en un rayo de luz. De Martín ha destacado su "corazón gigante, su empatía, su sentido del humor y su curiosidad sin límites" y de Lucas su "don de alegrar los corazones" gracias a su "fuerte personalidad, pillería, descaro y alegría". Afortunadamente, la presentadora arranca una nueva etapa tras haber finalizado con éxito el tratamiento de quimioterapia al que se sometió de manera preventiva para luchar contra el cáncer. Superada su etapa más difícil, la de Corral de Almaguer espera un 2020 repleto de planes. "Está muy contenta, esperando a que llegue la Navidad. Yo la veo guapísima, animadísima y fenomenal”, aseguró su amiga Isabel Jiménez.

Además, Casillas se recupera favorablemente del infarto agudo de miocardio que sufrió el 1 de mayo mientras entrenaba con su equipo, el FC Porto, aunque no será hasta el año que viene cuando sepa si volverá a ponerse lo guantes o no. "Esto es un proceso rápido en lo físico, pero lento en la toma de decisiones. De aquí a marzo el doctor vera cómo es la evolución y si hay algún riesgo el primero que no lo tomará seré yo", explicó al hablar de su evolución.

