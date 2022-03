Duro enfrentamiento entre Alba Carrillo y Mila Ximénez a pocos días de la final de 'GH VIP'

Se trata de una final histórica entre tres mujeres, pero los últimos días de convivencia en la casa de Gran Hermano VIP 7 no van a ser fáciles en absoluto, en especial para Mila Ximénez y Alba Carrillo. Ambas han protagonizado un duro enfrentamiento, cuando falta menos de una semana para conocer el nombre de la concursante que se hará con el preciado maletín del premio, a causa de un desafortunado comentario de la exmujer de Feliciano López. Aunque hasta el momento la paz había reinado en esta recta final, la tensión acumulada después de más de 90 días bajo el mismo techo provocó que la modelo se regodeara de que a la periodista no le hubieran mandado nunca una carta de amor. Algo que dolió profundamente a la sevillana que, cansada de este tipo de comportamientos, se despachó a gusto en el confesionario ante el súper.

"No es lo que dice, es cómo lo dice. Está acostumbrada a ser hija única y es una caprichosa", comentó muy enfadada y añadió: "Fuera le diré las cosas que tenga que decirle, pero aquí ya no". Consciente de que sus palabras habían molestado a su compañera, Alba también quiso desahogarse en privado. "Se enfadó conmigo por algo que sigo sin entender. Pero no se lo tomo en cuenta porque estamos muy cansadas, enseguida se enfada y yo no le quiero dar mucha importancia, pero me está costando porque, si no, acabamos mal”, aseguraba por su parte.

Lo que la colaboradora de Ya es mediodía no acaba de entender es el origen de su malestar, aunque tiene una teoría al respecto: "No sé porque tiene esta rivalidad conmigo. Creo que ella tiene la impresión de que Adara va a ganar y tiene que hacerme la guerra a mí porque quiere ser segunda. Está siendo horroroso el tema". Sin embargo, pocas horas después, Mila recapacitó sobre lo desproporcionado de su reacción. "Dije cosas muy feas y se me 'fue la olla'. Espero que no se haya visto porque no me siento bien. Lo que pasa es que Adara es una magnífica contrincante y Alba está preocupada y quiere hacerse íntima suya para llegar a la final con ella. Me siento mal cuando hablo así de algo. Pero es porque estoy muy cansada", confesó.

Todas estas disputas fueron seguidas con mucha atención desde el plató de Telecinco, donde los invitados expusieron sus impresiones al respecto. Lucía Pariente, madre de Alba, aseguró que la situación le había parecido "graciosa". "Lo que tienen es cansancio emocional. Yo a esas alturas no voy a tomar en serio que se enfade ninguna de ellas", remató. Como jefa de campaña, Anabel Pantoja no dudó en defender a su compañera en Sálvame: "A Mila siempre le pasa por mismo por el pronto que tiene, pero después siempre pide disculpas. Tiene muchos cambios, pero no es rencorosa".

