Baby Yoda se cuela entre las personalidades del año de la revista 'Time'

The Mandalorian aterrizó en el panorama de Star Wars como plato estrella del estreno de Disney +, la plataforma de contenidos digitales de la compañía audivisual. Se trata de la primera serie de acción real de la saga de ciencia ficción, que cuenta con un protagonista de altura como es Pedro Pascal, conocido por sus papeles en Juego de Tronos o Narcos. Sin embargo, no es el actor chileno el que se ha llevado todas las miradas de la ficción, ya que un pequeño compañero de reparto acapara los focos: el conocido como Baby Yoda. En la serie, este personaje es introducido como "El niño", un bebé de la raza que popularizó el personaje del Maestro Yoda en la trilogía original de Star Wars. Esto ha llevado a la comunidad a bautizar al pequeño como Baby Yoda, cuyo éxito parece ser infinito. ¿Su último logro? Colarse en la lista de personas más influyentes del año por la revista Time.

Esta prestigiosa lista internacional acaba de nombrar a Greta Thunberg como persona del año, pero también aporta diferentes secciones en estas denominaciones. Bob Iger, director ejecutivo de Walt Disney Company, ha sido nombrado como ejecutivo del año por la revista. Cada una de estas personalidades es retratada con un dibujo fruto del artista Tim O'Brien, que no ha dudado en hacerlo con espacio para Baby Yoda. El máximo mandatario de la compañía nunca ha dudado del éxito de la nueva estrella de Star Wars: "Desde que vi esas orejas, y esos ojos, salir de debajo de la sábana, lo supe".

“Painting Bob Iger was fun, but of course, like almost the entire universe, being able to paint baby Yoda at a time when he’s blowing up the internet was thrilling,” says artist Tim O’Brien, who has created more than 30 covers for TIME #TIMEPOY https://t.co/jN6wbV6H1Q pic.twitter.com/5MTTl2yq9U