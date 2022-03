Daisy Ridley habla sobre uno de los grandes misterios de 'Star Wars: El ascenso de Skywalker'

Será el próximo 19 de diciembre cuando llegue a los cines El ascenso de Skywalker, el noveno y último capítulo de la nueva trilogía de Star Wars, que tantos guiños está dedicando a las anteriores producciones. La vuelta de J. J. Abrams como director de la saga promete darle el giro esperado por todos los fans que no ocurrió en las dos grabaciones anteriores. La decepción se extendió cuando en Los últimos Jedi no se sorprendía al público con una revelación paternal. No hubo ningún "Yo soy tu padre", una declaración que ahora parece cobrar sentido tras las palabras de Daisy Ridley.

La actriz, que se ha convertido en la Jedi de la nueva generación detrás del personaje de Rey, ha hecho unas intrigantes afirmaciones en Digital Spy sobre el conflictivo caso paternal de su papel. Nadie duda que ella debe ser hija de alguien importante en la trama, una sorpresa muy ansiada en el final de la trilogía.

"Honestamente, al principio estaba en plan: ¿Cuál es el problema con sus padres? Ahora lo entiendo más. Pero es que la historia es ligeramente diferente. En retrospectiva podrás completar los espacios en blanco que ni siquiera conocías. Ahora lo entiendo, pero en ese momento realmente no lo comprendía. Después entendí que era una cosa de Star Wars, supongo que porque a Mark (Hammill) le dicen en El imperio contraataca «Yo soy tu padre»", confesaba.

Según admite la actriz, aquel momento fue uno de los más importantes de la serie, por lo que entiende que la idea de linaje sea algo importante en la saga. Sin embargo, ella defiende la idea de que "puedes elegir a tu propia familia", una afirmación que deja abierta la puerta a cualquier interpretación.

La intérprete británica concluía la entrevista con unas sorprendentes palabras, al asegurar que la insatisfacción de los fans en el capítulo 8 debido al parentesco anónimo de Rey se verá compensada con la búsqueda de respuestas en El ascenso de Skywalker. El final de Star Wars tiene muchas incógnitas que desvelar al público, cuestiones que seguro saldrán a la luz en el estreno el próximo 19 de diciembre.

