Ante la idea de ser mamá, Chenoa confiesa los problemas de salud que tuvo en el pasado

Chenoa está viviendo un momento extraordinario junto a su pareja, el médico Miguel Sánchez Encinas. Nueve meses después de su primera cita, están comprometidos y viven inmersos en los preparativos de su boda que se celebrará el próximo 14 de junio. La pareja contó en la revista ¡HOLA! su sueño de darse el 'sí, quiero' y entonces ya habló sobre el tema de la maternidad. "Tengo cuarenta y cuatro años y sé que es más complicado ser madre a mi edad, pero si llegara el bebé, estaríamos encantados", confesó la artista.

Chenoa abordó este tema también en el libro de Carlota Corredera, Hablemos de nosotras, en el que es una de las once personas a las que entrevista la presentadora. La cantante y jurado de Tu Cara me suena contó algunos problemas que sufre y que le afectan ante la idea de ser mamá. Además del "principio de cáncer de útero" que sufrió cuando tenía apenas 25 años y del que ha hablado varias veces, la artista contó que ha sufrido otras complicaciones como endometriosis y quistes: "Estoy operada dos veces por laparoscopia", señaló la exconcursante de Operación Triunfo.

También habló del complicado momento que vivió cuando tuvo que hacer frente una y otra vez a la pregunta recurrente de si deseaba ser madre. "Me lo preguntaban en una época en la que igual si quería, no podía", confiesa, aunque, afortunadamente, ahora se encuentra en otro punto. "Antes sí me frustraba, se me veía en la cara, pero ahora ya no. Son muchos años", asegura la cantante. Una vez superados todo estos problemas, no descarta ser mama.

Chenoa culmina un gran año. Tras un intenso verano de gira con su tour A mi manera, la cantante lanzó un single con Barei Las chicas buenas y ha puesto su voz a la sintonía de la octava temporada de Amar es para siempre. Chenoa ha comenzado una gira de acústicos, que le han llevado ya por varias ciudades de la geografía española, además de vivir un gran momento en el terreno personal. "Él es médico; yo, artista. Pensábamos que no íbamos a tener nada en común, pero muy rápido nos dimos cuenta de que éramos el uno para el otro". Miguel Sánchez Encinas ha sido incluido en la última lista de los 100 mejores médicos de España, publicada por la revista Forbes, y Chenoa no puede estar más orgullosa:"Estoy tan feliz. Tan orgullosa. Enhorabuena por tu gran trabajo. Muy merecido".

