Mette-Marit de Noruega viaja a Egipto tras las declaraciones del rey Harald sobre una supuesta abdicación

Tras las declaraciones de esta misma semana en las que el rey Harald (86) se pronunciaba sobre si la abdicación formaba parte de sus planes, tras la reciente renuncia al trono de la reina Margarita de Dinamarca, la princesa Mette- Marit ha realizado un viaje oficial a Egipto para inaugurar el pabellón noruego en la Feria Internacional del Libro de El Cairo, ya que el país nórdico forma parte de las naciones invitadas a este salón.

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

La visita de la Princesa, quien llevó a la cita un vestido blanco con pequeños motivos bordados en negro y una chaqueta oscura, causó un gran revuelo en el recinto ferial. El objetivo es que la literatura noruega se abra paso en el mundo de habla árabe, estimular el placer de la lectura y fortalecer la contratación de traductores.

- El motivo por el que la Familia Real noruega ha felicitado la Navidad sin contar con la princesa Mette-Marit

- Haakon de Noruega se sincera sobre la presión que soportó durante su noviazgo con la princesa Mette- Marit

- La esperada reaparición de Mette-Marit de Noruega tras un mes apartada por sus problemas de salud

Tras recorrer los stands y cortar la cinta que abría la feria, Mette- Marit de Noruega pronunció un discurso en el que destacó que: “La Feria Internacional del Libro de El Cairo es la feria del libro más importante del mundo de habla árabe y es un gran privilegio para Noruega haber sido invitada. Me gustaría agradecer a la ministra de Cultura, Neveen Al-Kilany, y al director de la Feria del Libro, Dr. Ahmed Bahi El Din, por brindarle a Noruega esta oportunidad”.

VER GALERÍA

La Princesa también puso el énfasis en cómo la cultura tiende puentes entre las fronteras y que “en tiempos difíciles como estos, el arte, la literatura y la libertad de expresión nos permiten comprender mejor todo lo que tenemos en común. Leer sobre la vida de otras personas profundiza nuestra comprensión, aumenta nuestra capacidad de empatía y nos muestra que otros comparten nuestros pensamientos y sentimientos. El derecho a expresar libremente opiniones e ideas a través de la literatura, la poesía y el arte es un elemento central del derecho a la libertad de expresión”.

La Princesa es una gran amante de la literatura y en muchas ocasiones ha dicho que “no puedo imaginar una vida sin libros. Desde pequeña me han leído y me han dado la oportunidad de entrar en el espacio que brinda la imaginación. La lectura, las imágenes internas que crea, los sentimientos que evoca, me han convertido en una persona mejor, más sabia y más reflexiva”.

VER GALERÍA

- El rey Harald de Noruega se toma con sentido del humor su caída ante la reina Margarita de Dinamarca

- La extraordinaria historia de amor de Harald y Sonia de Noruega, que va a ser llevada a la pequeña pantalla

Tras su baja médica del pasado septiembre, la mujer de Haakon de Noruega sigue con sus compromisos adaptados a sus problemas de salud. En octubre de 2018 se le diagnosticó fibrosis pulmonar, una variante inusual de fibrosis, una enfermedad respiratoria con patrón restrictivo en el que el tejido de los pulmones se endurece y eso dificulta la respiración. Es, normalmente, crónica, aunque se puede tratar para mejorar el nivel de vida del paciente y estabilizar la dolencia. Esto hace que el desempeño de sus actividades oficiales se vea limitado.