Haakon de Noruega se sincera sobre la presión que soportó durante su noviazgo con la princesa Mette- Marit

Haakon de Noruega cumplió este verano 50 años, una cifra redonda que ahora se ‘celebra’ con la publicación de una biografía sobre su vida en la que él ha colaborado y en la que se sincera sobre los inicios de su relación sentimental con la princesa Mette-Marit, la presión que sufrieron cuando comenzaron a convivir y cómo afrontó el suicidio de Ari Behn, exmarido de su hermana la princesa Marta Luisa. Lo cuenta todo en unas memorias que acaban de ver la luz tituladas Haakon: historias sobre un heredero al trono, de las que es coautor junto al periodista Kjetil Ostli, y de las que se han hecho eco los medios del país.

En el capítulo Amor y desesperación, el príncipe heredero al trono noruego rememora cómo se enamoró de Mette-Marit Thessem Hoiby, una madre soltera. En el verano de 1999, tras haberse graduado en ciencias políticas en la Universidad de California en Berkeley (California), la vio por primera vez en un bar en el festival de rock Quartfestivalen de Kristiansand. De aquel momento asegura que : “Ella era como una luz. Fue como si una luz entrara en la habitación. Dijo ‘Hola’ y luego se fue. Me causó una gran impresión. Así recuerdo nuestro primer encuentro. Mette no lo recuerda así. Recuerdo momentos, pero no siempre los pongo en orden cronológico. Lo que puedo decir con certeza es que estaba fascinado y que me fascinaba aún más cuando hablábamos”.

La conexión con Mette-Marit fue intensa y según fueron hablando lo suyo fue avanzando. “Tuvimos conversaciones abiertas e intensas. Nos reíamos juntos y tuvimos que ser honestos el uno con el otro. Lo pasaba muy bien con ella. Nos reunimos varias veces después de ese verano y en otoño. Logramos mantenerlo en secreto y nos veíamos en casas de amigos que teníamos en común o en mi casa. Solo lo sabían algunos. Después de todo, ella tenía un hijo pequeño, por lo que no era del todo seguro que nos convirtiéramos en pareja”, cuenta un sincero Haakon en el libro.

Algo que se ha desvelado ahora es que Haakon y Mette-Marit rompieron poco antes de que su relación se oficializara y se hiciera pública en la Navidad de 1999. “En otoño iba a ir a Estados Unidos con una delegación de la ONU. Antes de irme decidimos no estar juntos. No funcionó. Nos volvimos a ver cuando regresé. Fue una época muy buena”.

A partir de ahí, la presión mediática no paró de crecer y Haakon recuerda lo duró que le resultó ver cómo la gente decía que tenía que romper con la persona a la que amaba. La pareja se fue a vivir junta antes de comprometerse, lo que alteró aún más los ánimos de la opinión pública. Para intentar frenar las especulaciones y los rumores, el presidente del Tribunal Supremo convocó a los editores de prensa a una reunión en el Palacio para explicar cómo sería el proceso del compromiso real en caso de que llegara a realizarse para evitar mayores especulaciones. Por aquellas, Haakon y Mette-Marit querían tiempo para poder disfrutar de su relación y el objetivo de esa reunión también era frenar ciertas informaciones y que la boda aún tardaría en llegar. Sin embargo, se interpretó como todo lo contrario, como que la pareja estaba lista para dar un paso más y que seguirían las noticias sobre ellos. “Me desplomé, me río ahora de eso, pero entonces estaba tan cansado y molesto que tuve que tomarme un descanso de media hora en una oficina vacía y me puse a llorar”, recuerda Haakon en sus memorias.

Con todo en contra, Haakon y Mette Marit decidieron tirar para adelante ya que aunque querían que su noviazgo fuera a su ritmo, “fuimos perdiendo poco a poco el control” y a partir de entonces ya no se escondieron más. Finalmente, el compromiso se fijó para el 1 de diciembre de 2000, porque era cuando los Reyes tenían despejadas sus agendas. Mette-Marit también sufrió esa tensión y le dijo a Haakon que tenía un hijo y que si no iba en serio, prefería que la relación acabara ya.

Unos días antes de la boda, en agosto de 2001, se sintieron obligados a convocar una rueda de prensa en Palacio donde abordaron cuestiones delicadas como el pasado de juventud de Mette-Marit. “El plan era dejar de hablar de una vez por todas Mette [como llama el Príncipe a su esposa] tenía que decir cosas sobre su vida pasada, el ambiente en la casa y todo eso. Anteriormente habíamos practicando preguntas y respuestas con los empleados”, relata Haakon quien revela que antes de entrar en la sala donde estaban todos los periodistas tuvo que salir corriendo “a vomitar”. Sobre aquel escrutinio, Mette-Marit asegura que “todavía me hace enfadarme” porque “experimentar que la parte más vulnerable de mi vida fue discutida en público es algo que nunca superaré. No puedo entender que haya pasado en Noruega”, dice la Princesa en el libro.

Haakon también ha hablado en su libro sobre el suicidio de Ari Behn, exmarido de la princesa Marta Luisa, quien se quitó la vida el día de Navidad de 2019. “No siempre estuvimos de acuerdo Martha, Ari, Mette y yo pero creo que nos ayudamos mutuamente, que éramos un equipo que se quería bien. Quería que se sintieran libres de encontrar su camino y hacerlo funcionar para todos nosotros”. Tras la separación matrimonial, los cuñados se vieron menos y el Príncipe reconoce que “sabía que estaba pasando por un momento difícil, pero la muerte fue un shock”.

