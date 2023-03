Alberto de Mónaco celebra sus 65 años con un plan diseñado por Jacques y Gabriella

Como cada 14 de marzo, en Mónaco se respira un ambiente festivo para celebrar el 65 cumpleaños de Alberto II. Las sorpresas para el homenajeado han comenzado desde por la mañana, cuando a las 11.55 horas la orquesta de Carabinieri ha tocado el cumpleaños feliz para el soberano monegasco, que ha salido al balcón del Palacio Principesco para escuchar la canción, dar las gracias a los militares y saludar a ciudadanos y turistas que han querido trasladarle su cariño. A su lado estaban Jacques y Gabriella, quienes han preparado para su padre un día inolvidable del que el propio Príncipe ha hablado.

El príncipe Alberto explicaba horas antes del cumpleaños que iba a brindar por su cumpleaños con un almuerzo familiar muy discreto al que seguiría una tarde cultural organizada por sus niños. "Cuando los niños regresen de la escuela, me van a secuestrar. Me han dicho que esté disponible para ser secuestrado a las 5:30", relataba en People. Jacques y Gabriella han organizado una salida al teatro con su padre, pero no quisieron decirle en qué consistiría la sorpresa y tan solo le avisaron de que tenía que estar disponible para irse con ellos.

Por la tarde, Alberto y Charlene de Mónaco, junto a sus hijos, han acudido al Teatro de las Musas para ver La bruja en el armario de la escoba, función creada especialmente para este acontecimiento. La obra ha esatado dirigida e interpretada por Anthéa Sogno y su grupo de actores, con los que se han fotografiado al finalizar la representación. La intérpretre es precisamente la dueña de las instalaciones, que compró su bisabuelo, funcionaron como panadería y ella las trasnformó para convertirlo en un lugar de referencia cultural.

Desde Estados Unidos, su primogénita Jazmin Grace le ha deseado un feliz cumpleaños. Ha trasladado sus mejores deseos mediante un video recopilatorio que incluye imágenes de Alberto II de bebé, otras con sus padres Rainiero III y Grace Kelly, instantáneas de los dos juntos en actos y una foto en la que aparecen los cuatro hijos del soberano monegasco. Por el momento se trata de la única imagen que ha trascendido de los mellizos Jacques y Gabriella con sus hermanos mayores, Jazmin y Alexander, nacidos de diferentes relaciones.

Al iniciar esta nueva vuelta al sol, Alberto II ha hecho balance de esta edad y ha restado importancia al hecho de cumplir 65: "Solo es realmente importante porque veo amigos que tienen la misma edad jubilándose ahora. No puedo hacer eso", ha explicado con sentido del humor. El soberano de Mónaco reconoce que es una edad con cierta relevancia pero para él es "solo otro cumpleaños, no un hito". Dice que los 60 fueron importantes, los 70 lo serán y "llegaré a los 80, a los 90 y más allá". Explica divertido que "los 60 eran los nuevos 40 y los ¡65 son los nuevos 45!".

La familia, su mayor logro

Jefe de la Casa Grimaldi desde 2005, Alberto de Mónaco dice que el mayor logro de estos años son su mujer y sus hijos. De la princesa Gabriella dice que tiene mucha personalidad, un brillo travieso en los ojos y que a veces mete a su hermano en problemas. De Jacques, príncipe heredero, ha contado que ahora le planta cara a su melliza " y cuando está harto, dice que no, así que su fuerte personalidad no le aplasta". Con la situación sanitaria más relajada, los niños ya no estudian en el Palacio, han retomado sus obligaciones escolares esa experiencia les ha llenado de confianza además de fomentar el desarrollo de su propio carácter.