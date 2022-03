¿Por qué Jacques y Gabriella de Mónaco han abandonado el colegio para educarse en casa?

Es difícil de olvidar la foto de rigor del primer día de cole de Jacques y Gabriella de Mónaco de este año. Ataviados con sus mascarillas, ilusionados como siempre y la niña con un peculiar corte de pelo en el flequillo de su propia creación, llegaban al colegio privado monegasco François d'Assise-Nicolas Barré acompañados solo de su padre, ya que su madre, la princesa Charlene aún se encontraba en Sudáfrica. Sin embargo, apenas dos meses más tardes han tenido que despedirse de la mayoría de sus compañeros para proseguir con sus estudios dentro de los muros de Palacio, pero ¿por qué han tomado sus padres esta decisión?

Si algo ha demostrado la pandemia, es que tanto el trabajo como el estudio desde casa, con sus pros y sus contras, es posible. No es nueva esta experiencia para los pequeños príncipes que en 2020, como tantos otros niños, se vieron obligados a continuar con las clases de manera virtual. Sin embargo, en esta ocasión hay algunas diferencias respecto al modelo de escuela online que aplicaban en los momentos más duros de la pandemia. El primero y más importante es que no están solos, sino que cuatro niños más (dos chicos y dos chicas) de su curso reciben las clases junto a ellos en una sala grande de Palacio, y también hay profesores para atender a sus necesidades presencialmente.

Alberto de Mónaco reaparece con sus hijos en un acto simbólico con guiño a Charlene

Así lo confirmaba el príncipe Alberto en una entrevista en Paris Match: "Junto a la princesa Charlene, hemos tomado esta decisión de adaptar este dispositivo en una sala más grande para acoger a seis niños, desde que comprendimos que la situación iba a perdurar". Se refiere a la crisis sanitaria, que en Europa no acaba de remitir por completo y ante la cual han decidido ser cautos y crear su propia 'burbuja' escolar en el palacio Grimaldi, aunque sí acuden al colegio para asistir a algunos cursos de deportes, como el de natación. No obstante, el jefe del Estado ha dejado claro que cuando la situación epidemiológica sea favorable, sus hijos volverán a ser escolarizados con normalidad.

VER GALERÍA

Jacques y gabriella de Mónaco están a punto de cumplir siete años y, además de cumplir con sus obligaciones escolares, ya acompañan a su padre no solo en algún acto institucional, si no también en viajes oficiales como el que hizo a Escocia, con motivo de la cumbre climático, donde los pequeños tenían su propia 'agenda' repleta de planes infantiles para ellos. Una de las últimas apariciones públicas de los niños fue en el Día Nacional de Mónaco cuando protagonizaron la anécdota del día al mostrar sendos carteles desde el balcón de palacio en los que se podía leer: 'Te queremos, mami' y 'Te echamos de menos'.

Ese mismo día, salía a la luz una entrevista del príncipe Alberto en People en la que confirmaba que su mujer se encontraba ingresada en un centro fuera de Mónaco por voluntad propia, tras sufrir un "profundo agotamiento físico y emocional". Todo ello apenas unos días después de regresar de Sudáfrica tras más de medio año haciendo frente a una severa infección otorrinolaringológica que le obligó a pasar hasta tres veces por el quirófano. Sobre cómo están llevando los niños la situación de su madre, el soberano ha asegurado que ellos saben que hablarán muy pronto con ella y aunque “la extrañan, por supuesto, lo comprenden. Los niños de esa edad comprenden". La propia esposa del príncipe Alberto antes de regresar a Mónaco tras su larga estancia en Sudáfrica admitía en una entrevista que lo más duro de todo esto era no poder ver a sus hijos y que tenía unas ganas terribles de poder estar con ellos. Su esposo y los gemelos se desplazaron el pasado verano hasta Sudáfrica para estar con ella y darle fuerzas, por lo que, saber que, tal y como a desvelado el heredero en la citada entrevista: "Iremos a visitarla allí".

Haz click para ver “El Armario de los ‘mini royals’ europeos”, un formato que desglosa al detalle las claves del estilo de los miembros más jóvenes de la realeza. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!