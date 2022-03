¿Qué saben Jacques y Gabriella de Mónaco sobre el estado de su madre? El príncipe Alberto lo cuenta

El Día Nacional de Mónaco de 2021 que se celebró este viernes siempre es una cita marcada en rojo en el calendario de la familia Grimaldi puesto que es una fecha en la que la mayoría de sus miembros se reúnen y disfrutan juntos de los fastos desde el balcón del Palacio. Este año será recordado de una manera especialmente significativa ya que era la primera vez que el Principado se vestía de gala para celebrar su gran fiesta sin la presencia de la princesa Charlene. El recuerdo de la exnadadora estuvo presente de muchas formas pero la más emotiva vino de manos de sus hijos, los príncipes Jacques y Gabriella, de 6 años de edad, quienes echan de menos a su madre y así quisieron gritarlo al mundo. Los dos pequeños mostraron desde el balcón del palacio de los Grimaldi carteles hechos a mano por ellos mismos donde se podían leer dos cariñosos mensajes: "Te echamos de menos, mami" y "te queremos". Que este bonito gesto se hiciera de manera pública y a la vista de todos fue algo que llamó la atención y ha hecho que surja una pregunta: ¿Qué saben los niños sobre el estado de salud de su madre y hasta qué punto son conscientes de lo que está pasando en su entorno?.

- Jacques y Gabriella de Mónaco viajarán a Glasgow con su padre ¡y tendrán sus propios planes!

VER GALERÍA

- La vida sin Charlene: Alberto de Mónaco disfruta con sus hijos de un paseo en canoa tras regresar de Sudáfrica

No están siendo momentos fáciles para la familia que sigue separada, especialmente para los niños que, en los últimos 6 meses, apenas han podido ver a su madre, quien tuvo que quedarse en Sudáfrica un largo periodo de tiempo para recuperarse de la infección otorrinolaringológica que contrajo y por la que tuvo que someterse a tres intervenciones quirúrgicas. Ahora la Princesa, tras haber vuelto al Príncipado el pasado 8 de noviembre, ha tenido que volver a marcharse como parte de su proceso de recuperación y a estar lejos de sus pequeños, por lo que el propio Alberto de Mónaco ha querido explicar en una entrevista concedida a la revista People, cómo están viviendo esta situación los mellizos. Jacques y Gabriella "sabían que estaba cansada. Que no era del todo ella misma”, ha afirmado el Príncipe. Quien ha proseguido explicando que luego les dijo que su madre necesitaba algo de tiempo para descansar.

VER GALERÍA

En este momento, Charlene se encuentra en un lugar no muy alejado del Principado, por lo que el hijo de Rainiero y Gracia de Mónaco les explicó a sus hijos que "podemos ir a verla algún día", algo que los niños han comprendido. Los pequeños saben que la Princesa hablará con ellos muy pronto y aunque “la extrañan, por supuesto, lo comprenden. Los niños de esa edad comprenden". La propia esposa del príncipe Alberto antes de regresar a Mónaco tras su larga estancia en Sudáfrica admitía en una entrevista que lo más duro de todo esto era no poder ver a sus hijos y que tenía unas ganas terribles de poder estar con ellos. Su esposo y los gemelos se desplazaron el pasado verano hasta Sudáfrica para estar con ella y darle fuerzas, por lo que, saber que, tal y como a desvelado el heredero en la citada entrevista, "iremos a visitarla allí". Aunque no ha desvelado el lugar de Europa en el que se encuentra, para Charlene, estar con sus seres queridos será la mejor medicina para terminar de recuperarse lo antes posible.

De la inmensa emoción de Alberto de Mónaco al recordar a Charlene... a las travesuras de Gabriella y Jacques: todas las curiosidades del Día Nacional