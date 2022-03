Jacques y Gabriella de Mónaco viajarán a Glasgow con su padre ¡y tendrán sus propios planes!

Se espera que Charlene de Mónaco pueda volver muy pronto al Principado después de cinco meses sin poder moverse de Sudáfrica a causa de una infección otorrinolaringológica por la que ha tenido que pasar por el quirófano en tres ocasiones, la última este mismo mes de octubre. Hasta que se produzca ese esperado regreso, son sus hijos los que van ganando cada vez más protagonismo en la agenda oficial. Jacques y Gabriella, que en diciembre cumplirán siete años, se han convertido en los últimos meses en la mano derecha del príncipe Alberto, al que acompañarán a Glasgow para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, que se celebra entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre. Tal y como ha adelantado el propio soberano monegasco, en Escocia sus niños darán un paso más teniendo ¡su propia agenda!

Mientras que en esta cumbre el príncipe Alberto asistirá a diferentes citas como la presentación de un nuevo proyecto de la Fundación con la Universidad de Edimburgo, sus niños disfrutarán en su tiempo libre de algunos planes que ha detallado en conversación con People. Aprovechando que durante estos días tienen vacaciones en la escuela François d'Assise-Nicolas Barré, viajarán a Escocia, donde harán "visitas a museos y lugares de interés". El marido de Charlene de Mónaco ha explicado que el hecho de que los niños viajen con él tiene "muchos aspectos positivos". Eso sí, recalca que, con la edad que tienen, los mellizos no pueden acompañarle a todos los actos "porque se aburrirán si es demasiado oficial", así que necesitan una parte en la que pueden descubrir cosas y pasárselo bien.

Jacques y Gabriella, que hace un mes acompañaban a su padre al Trinity College de Dublín, están en edad de "hacer muchos descubrimientos" en este tipo de viajes y el príncipe Alberto considera "fabuloso" tener este tipo de recuerdos a su lado. Además, esta etapa le evoca recuerdos de su infancia. Los mellizos van poco a poco formando parte de las obligaciones institucionales tal y como hicieron su padre y sus tías a su edad. El propio soberano recuerda que cuando él y sus hermanas, las princesas Carolina y Estefanía, eran pequeños, Rainiero y Grace Kelly les llevaron a viajes oficiales como al que ahora van a asistir sus niños. Explica de aquellas experiencias que sus progenitores cumplían con su agenda pero cuando regresaban pasaban al lado de sus tres hijos todo el tiempo libre y "eso tenía mucho valor" para ellos.

El hecho de que Alberto de Mónaco viaje con sus hijos a esta cita sobre el cambio climático que iba a celebrarse inicialmente el pasado año (se pospuso por la crisis sanitaria) es significatiivo porque él mismo ha explicado que los príncipes están muy concienciados con cuidar el medio ambiente. Ha relatado que el pasado fin de semana estuvieron fuera y mientras esperaban un ferry de vuelta a casa estaban por el paseo marítimo y su niña vio un trozo de plástico flotando. "Papá, ¿puedo tirarlo a la basura?", le dijo. Cabe recordar además que Jacques y Gabriella participaron activamente en septiembre de 2020 en el Día Mundial de la Limpieza. Acompañados de su progenitor, y ataviados con guantes y mascarillas, recogieron residuos por las calles del Principado.

La reaparición de la princesa Charlene

Se espera que después de este viaje a Escocia Charlene de Mónaco pueda retomar ya su agenda oficial en el Principado y acompañar a la familia real monegasca en los actos institucionales. Aunque aún no ha dicho la fecha concreta en la que su mujer estará de vuelta, el príncipe Alberto ha señalado en Point de Vue que su esposa estará nuevamente en casa antes de la fiesta nacional, que se celebra cada 19 de noviembre. Además, no descarta la posibilidad de viajar juntos el 13 de noviembre a Dubái con motivo de la Exposición Mundial que se celebra en la capital árabe, aunque asegura que esta decisión no la tomarán hasta el último momento.

