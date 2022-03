Jacques y Gabriella de Mónaco, unos príncipes de lo más comprometidos con el medio ambiente

Cada vez que hacen una aparición pública, Jacques y Gabriella de Mónaco acaparan todo el protagonismo. A sus cinco años los mellizos de los príncipes Alberto y Charlene están muy mayores y cada vez más acompañan a sus padres en sus actos oficiales. En esta ocasión, el hermano de Carolina de Mónaco y sus hijos han participado en una recogida de residuos por las calles del Principado, una iniciativa similar a la que realizó este domingo la reina Sofía que se desplazó hasta el Rincón de la Victoria (Málaga) para participar como una voluntaria más en la recogida de residuos diseminados por la arena.

Vestidos con pantalones oscuros, camisetas, zapatillas de deporte y provistos de guantes, mascarillas y gafas de sol, los pequeños príncipes se han echado a las calles de su ciudad, en compañía de su padre, para recoger toda clase de objetos que se han ido encontrado por el suelo.

Esta iniciativa se desarrolló el sábado,coincidiendo con el Día Mundial de la Limpieza, un acto organizado por la asociación Stand Up for the Planet en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, Decathlon, la Misión para la Transición Energética del Gobierno, la Société Monésgasque ‘Assainssement y el Eco-Angels, que tiene como objetivo recoger basura y concienciar al público. En total se llevaron a cabo cuatro acciones de limpieza en el Principado y en municipios vecinos que permitieron recoger 210 kilos de basura.

Una familia de lo más comprometida

Tras doña Sofía y parte de la familia Grimalid, los condes de Wessex, en compañía de sus hijos, lady Louise y el vizconde Severn se han mostrado como una familia de lo más comprometida con el medio ambiente y por eso han participado de una recogida de residuos en una playa de Inglaterra. Vestidos con vaqueros, guantes y provistos de una gran bolsa, los cuatro han recogido la basura del litoral.

