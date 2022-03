Jacques y Gabriella de Mónaco, los mayores fans de su madre en su gran reto

Charlene de Mónaco se enfrenta este fin de semana a un aunténtico reto físico, y también mental, poco habitual para una princesa, pero es que no todas las princesas han sido deportistas de élite. Su pasado como nadadora olímpica seguro que le ayuda a completar con éxito los 180 kilómetros de distancia que separan Córcega de Mónaco a bordo de una bici acuática. Se trata de la tercera edición de The Crossing: Calvi - Monaco Water Bike Challenge y se espera que la competición dure en torno a 24 horas. La salida tenía lugar este sábado en torno a las 2 de la tarde y allí, desde el puerto corso de Calvi, su marido Alberto de Mónaco le transmitió todo su ánimo con un cariñoso abrazo y sus hijos, Jacques y Gabriella, se convertían en los auténticos protagonistas animando a su madre sin perder un detalle de la carrera que no hacía más que comenzar.

Alberto y Charlene de Mónaco, dos entusiastas del deporte en el arranque del Tour de Francia

VER GALERÍA

VER GALERÍA

HAZ CLICK AQUÍ PARA VER LA FOTOGALERÍA COMPLETA

Antes de partir, la princesa, con la mascarilla puesta en todo momento, se despedía de su familia, que no cabía en sí de orgullo. Jacques, con una gorra con su inicial bordada, lucía un look muy marinero de pantalón corto camiseta y gafas de sol, un atuendo con el que es habitual verle tanto a él como a su hermana. Gabriella, además, llevaba un simpático sombrero blanco para protegerse del sol y un alegre vestido estampado. Los dos no quitaban ojo a su madre que estaba a punto de iniciar una hazaña de las que hacen época y por una buena causa. Su objetivo principal es conseguir donaciones para prevenir los ahogamientos, que irán a parar al programa Aprende a nadar y Seguridad en el agua, que la Fundación de la Princesa ha puesto en marcha en todo el mundo.

La impactante imagen de Charlene de Mónaco en uno de sus entrenamientos

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Participarán, dos equipos: el Serenity, capitaneado por Charlene, y el Notorious, dirigido por el hermano de la Princesa, Gareth Wittstock, que ejerce el cargo de secretario general de la Fundación. Los cuatro atletas de cada equipo tendrán que hacer frente a una travesía en la que tendrán que luchar contra el viento, la niebla, la lluvia y el oleaje. Las bicicletas acuáticas que utilizan como medio de tranporte son ergonómicas y extremadamente estables y pueden alcanzar una velocidad de 13 kilómetros hora. Utilizan un eje de hélice ligero y su sistema de transmisión patentado consta de una correa de fibra de carbono, un eje y un sistema de propulsión que permite a los atletas crear la fuerza de empuje para sus desplazamientos. No requieren combustible y tienen cero emisiones de gases, por lo que no producen impacto en el medio ambiente.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Para garantizar que la competición se desarrolla de manera segura, les acompañarán tres catamaranes durante toda la travesía. Además, un equipo de médicos, socorristas y fisioterapeutas estará preparado para cualquier emergencia. También se darán mascarillas y gel desinfectante de manos y la organización exigirá a cada persona de una embarcación un certificado de que tiene una prueba de coronavirus negativa reciente. La meta se encuentra en el Yacht Club de Mónaco, donde se espera que los participantes sean recibidos con todos los honores en torno al mediodía.

A pesar que desde 2011, tras su matrimonio con el príncipe Alberto, se convirtió en Alteza Serenísima, Charlene nunca ha dejado atrás su gran pasión: la natación. Fue miembro del equipo de relevos de Sudáfrica en los Juegos Olímpicos de Sidney del año 2000, donde quedó quinta. Acabó sexta en el Campeonato Mundail de Natación en Piscina Corta en 2002 en la categoría de 200 metros espalda. Desde que en 2017 se creara el RIviera Bike Challenge, una carrera de relevos de 20 kilómetros en bicicleta acuática en la Costa Azul, se hizo asidua de este deporte. Una lesión le impidió participar en la primera edición, pero en 2018 el equipo de la princesa se hizo con el triunfo. Ahora con este difícil reto, se ha propuesto poner aún más al límite sus capacidades.

Haz click para ver “El Armario de los ‘mini royals’ europeos”, un formato que desglosa al detalle las claves del estilo de los miembros más jóvenes de la realeza. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!