Las palabras de Alberto de Mónaco antes de conocerse el último contratiempo de Charlene

Tras regresar con sus hijos de Sudáfrica, Alberto de Mónaco se ha mostrado optimista sobre la recuperación de su esposa en unas declaraciones concedidas en exclusiva a la revista People. "Charlene de Mónaco está impaciente por volver a casa y espera poder volver a reunirse con su familia, esta vez en Mónaco, antes de lo esperado", ha dicho. Sin embrago, después de sus palabras, el último contratiempo de la Princesa ha cambiado la situación. La madre de Jacques y Gabriella ha tenido una emergencia médica que la ha llevado nuevamente al hospital según adelanta un medio del país, dejando de esta manera en el aire la fecha en la que retomar su rutina en Europa.

VER GALERÍA

-Las incendiarias declaraciones de Nicole Coste, madre del hijo de Alberto de Mónaco, sobre Charlene

El Príncipe ha concedido su primera entrevista tras el esperado reecuentro con Charlene y sus hijos en Sudáfrica, en la que ha revelado cómo es el estado de salud de su esposa, quien padece una grave infección en oído, nariz y garganta por la que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente hasta en dos ocasiones y que le impide volver a Palacio. Antes de la emergencia que ha tenido la Princesa en las últimas horas, el hermano de Carolina y Estefania de Mónaco confiaba en que el regreso fuese este mismo mes y no a finales de octubre como se preveía. Después de pasar unos días juntos, consideraba que la Princesa "está lista para volver a casa" aunque recordaba que la fecha "dependerá de lo que digan sus médicos".

Aberto de Mónaco ha destacado el sentido del humor que acompaña a Charlene en este proceso de recuperación que vive lejos de su marido y sus hijos desde el pasado mes de mayo. "Ella dijo en broma que está lista para ser polizón en un barco para regresar a Europa", ha indicado el soberano. Además, ha explicado que su esposa, a la que por ahora no recomiendan coger un avión a causa de la presión de los oídos, ha mejorado mucho desde la ultima operación de cuatro horas que le realizaron el pasado 13 de agosto, que fue la segunda y resultó un éxito. "Estaba de buen humor".

VER GALERÍA

Durante su reciente visita familiar a Sudáfrica, Alberto de Mónaco acompañó a su esposa a una cita con el médico y se reunieron con el cirujano que realizó su última operación para valorar y hacer "una nueva reevaluación de cómo van las cosas". Gracias a las fotos difundidas por Charlene, pudimos vislumbrar la felicidad de la princesa al volver a abrazarse a sus hijos, la princesa Gabriella y el príncipe Jacques, de seis años. Era la primera vez que les veía desde la última visita que los pequeños realizaron con su padre a principios del mes de junio. "Por supuesto que estaba encantada de vernos y de pasar tiempo con los niños", afirma con rotundidad su esposo.

Durante todo este periodo de convalecencia ha echado mucho de menos a su marido y a los pequeños Jacqui y Bella -así llama cariñosamente a sus niños- , con quienes se comunicaba a través de videollamadas y no han dejado de mandarle todo su ánimo y energía para que se recuperase lo antes posible. "Mis conversaciones diarias con Alberto y los niños me ayudan mucho a mantener el ánimo, pero echo de menos estar con ellos”, dijo Charlene sobre estos meses que ha estado separada de su familia. Y añadía: "Alberto es el principal pilar de mi vida y mi fuerza, sin su amor y apoyo no habría podido superar este momento tan doloroso", señalaba para zanjar cualquier duda sobre la relación que tiene con su marido. Las últimas y entrañables imágenes de Charlene y Alberto dándose un abrazo, apoyando la cabeza sobre su hombro, o sin poder dejar de acariciar a sus hijos son un claro mensaje de que son una familia unida en medio de la tormenta mediática. Debido a la ausencia tan prolongada de Charlene en Mónaco, no tardaron en surgir especulaciones acerca de una crisis en su matrimonio.

VER GALERÍA

A la espera de su ansiado regreso, el príncipe Alberto sigue su vida normal en el Principado y goza de la compañía de sus hijos hijos Jacques y Gabriella, que pronto volverán al colegio. Los mellizos, que el próximo mes de diciembre cumplirán 7 años, comenzarán las clases en el colegio público Stella, situado en el distrito de Condamine, cerca de Palacio, la segunda semana del mes de septiembre.

Haz click para ver el documental de Charlene de Mónaco, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!