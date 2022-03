Desde su última aparición pública a las últimas imágenes: el significativo cambio de Charlene de Mónaco

Charlene de Mónaco ha acaparado todas las miradas en su esperado reencuentro con su marido Alberto de Mónaco y sus hijos, Jacques y Gabriella. La Princesa, visiblemente más delgada, ha reaparecido en escena después de unos meses muy complicados debido a la grave infección de oído, nariz y garganta que sufre desde el pasado mes de mayo. Entre las nuevas y últimas imágenes de Charlene distan tres meses y es por ello que su apariencia ha sido analizada al detalle. Por un lado, llama especialmente la atención su corte de pelo similar al que lucía meses atrás, aunque aparantemente más largo por la parte inferior, y por otro, lleva la misma chaqueta de estilo militar que lució en su última aparición en Sudáfrica para luchar contra la caza furtuiva del rinoceronte, una especie que se encuentra en peligro de extinción.

-La última travesura de Gabriella, la otra gran protagonista de la reaparición de Charlene de Mónaco

VER GALERÍA

Charlene, fotografíada el 29 de mayo en Sudáfrica

Antes de que la infección le obligase a ser intervenida, la esposa de Alberto compartía unas impactantes imágenes a mediados del mes mayo en Sudáfrica en las que aparecía vestida con un pantalón negro y una chaqueta verde militar rodeada de otros profesionales mientras colaboran en un rescate de este animal y lucía entonces el pelo rapado por la parte inferior. Una evolución en su estilo más rompedor, con el que nos sorprendió las pasadas Navidades: un nuevo peinado en el que lucía parte de su cabeza rapada, el resto del pelo corto y flequillo. La esposa de Alberto de Mónaco siempre acostumbra a llevar el pelo corto desde que en 2012 dejara atrás su melena para apostar por una imágen mucho más actual y vanguardista.

La familia se ha reunido en el país africano mientras la Princesa se recupera de su última operación realizada el pasado 13 de agosto. Otro de las detalles que más interés ha suscitado ha sido la delgadez de la esposa de Alberto de Mónaco, que aparece con las facciones del rostro más marcada, además va mucho más abrigada que el resto de la familia, ya que Gabriella luce un favorecedor y veraniego vestido morado y Jacques en una de las instantaneas una camiseta de manga corta blanca. "Estoy tan emocionada de estar junto a mi familia de nuevo", escribió Charlene, que curiosamente en todas las fotografías aparece sentada y abrazada a sus hijos, mientras que Alberto de Mónaco en cambio aparece de pie y tras ella esbonzando una amplia sonrisa.

VER GALERÍA

Imagen tomada el pasado 20 de mayo

Su último acto público en Mónaco: la misa de Santa Devota

A pesar de no poder ocultar la felicidad de poder volver a abrazar a sus hijos, su mirada melancólica y su gesto pensativo hace vislumbrar lo difícil que ha sido para ella estar tres meses alejada de su familia debido a su larga dolencia que ha hecho mella en su aspecto físico -ha tenido que ser operada hasta en dos ocasiones-. Sin duda el viaje de Alberto y los niños a Sudáfrica será una inyección en la recuperación de la exnadadora sudafricana. La última vez que Charlene acudió a un acto en Mónaco fue hace siete meses durante la misa de Santa Devota, celebrada el 27 de enero. Respecto a esas imágenes vemos un notable cambio físico en cuanto a su complexión y estilo, a pesar de que la propia Charlene llevaba prácticamente toda la cara cubierta, debido a la mascarilla y las gafas de sol, y su pelo cubierto con una boina. La Princesa cuenta las semanas para regresar de nuevo al Principado y se sinceró en el programa Sudáfrica Radio 702, donde puso fecha a su regreso a la normalidad y recuperar sus rutinas en la Corte monegasca. "Se necesita tiempo para abordar el problema que estoy teniendo. No puedo forzar la curación, así que estaré en Sudáfrica hasta finales de octubre", indicó.

VER GALERÍA

Charlene de Mónaco durante las celebraciones de Santa Devota el 27 de enero en Mónaco

VER GALERÍA

La mujer de Alberto de Mónaco posa con mirada melancólica y gesto pensativo al lado de su hijo Jacques en las imágenes que han compartido este miercoles, 25 de agosto

Sin duda una de las partes más difíciles en su periodo de recuperación ha sido la de estar lejos de su familia. "Echo mucho de menos a mi marido y a mis hijos. Lo que ha sido extremadamente difícil es que me dijo el equipo médico que no podía volver para mi décimo aniversario de boda. Alberto es el principal pilar de mi vida y mi fuerza, sin su amor y apoyo no habría podido superar este momento tan doloroso", reconocía. Para poner fin a esa distancia, Alberto y los mellizos han viajado a Sudáfrica y durante estos meses se han mantenido en contacto permanente con Charlene a través de videollamadas, como la que la Princesa compartió con sus seguidores y en las que les mostraba a sus hijos cómo es su día a día en el país africano.

Haz click para ver ‘El Armario de Charlene de Mónaco’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!