¡Ho, ho, ho! Alberto de Mónaco, como nunca lo habías visto, en las fotos más navideñas con su familia

A Alberto y Charlene de Mónaco les hemos visto posar con sus hijos en el tradicional christmas navideño con el que han felicitado las fiestas en una imagen que parecía sacada de un cuento de hadas lleno de glamour. Ahora ha llegado el momento de relajarse en familia y mostrar su imagen más divertida, desenfadada y familiar. Los Príncipes han pasado la Navidad con Estefanía de Mónaco y sus hijos, Camille Gottlieb y Pauline y Louis Ducruet, que iba acompañado de su mujer Marie Chevallier. Todos juntos han protagonizado una serie de fotografías en las que ha destacado Alberto de Mónaco, caracterizado como un peculiar Papá Noel.

Jacques y Gabriella de Mónaco, ayudantes de Papá Noel en una entrega de regalos diferente

"Feliz Navidad a todos nuestros amigos y familiares", ha escrito la princesa Charlene junto a las simpáticas imágenes en la que vemos a su marido vestido de rojo con un motivo navideño en la solapa de su chaqueta y una camiseta en la que reza el lema: "Keep calm and ho, ho, ho" (Mantén la calma y ho, ho, ho). Junto a él, posa su sobrino Louis Ducruet, con un informal pantalón beis y jersey oscuro, al lado de Charlene, también muy abrigada en tonos grises y negros, Camille Gottlieb ha querido seguir la tónica de su tío y ha optado por un jersey muy navideño con un reno estampado, igual que su madre, que también ha recurrido a este tipo de vestimenta típica de la época. Pauline Ducruet, la diseñadora de la familia, no ha dejado el estilo a un lado en estas fechas y posa sonriente con una falda midi roja y un jersey negro. A su lado, Marie Chevallier luce un elegante vestido con estampado negro y blanco. De rosa y tan pizpireta como siempre, en primera fila está Gabriella de Mónaco. Se echa de menos a su hermano Jacques, ¿será él el fotógrafo?

El año en que los Grimaldi tuvieron que cerar el balcón, pero no faltaron a su cita más importante

En otra de las imágenes, por fin hace su aparición el niño, siempre inseparable de su hermana. Los pequeños se lo pasan en grande, con su padre, que ha completado su disfraz con un gorro de Papá Noel y unas simpáticas gafas con purpurina. Con un espíritu navideño desbordadante y una actitud festiva nunca vista, Alberto de Mónaco sorprende en esta divertida foto ante el impresionante árbol de Navidad con sus hijos. La protagonista de la tercera instantánea es la princesa Charlene, que luciendo su rompedor nuevo look, aparece besando tiernamente a su mascota que, como no podía ser de otra manera, también luce su complemento navideño correspondiente.

Los Grimaldi están disfrutando de una Navidad marcada por las restricciones de la pandemia, y adaptando sus tradiciones. Recientemente, Jacques y Gabriella de Mónaco, participaban por primera vez en la ceremonia de reparto de regalos de Navidad del Principado de Mónaco. Muy concentrados y serios en su tarea, los niños -que con cada una de sus apariciones públicas nos muestran lo mucho que van creciendo- se volcaron con la misión que tenían encomendada en las inmediaciones de palacio siempre protegidos por sus mascarillas en todo momento. Su padre, el príncipe Alberto fue el primer jefe de Estado en dar positivo en coronavirus el pasado mes de marzo y, aunque se encuentra recuperado, hace poco confesaba que arrastró secuelas leves hasta el verano, como tos y fatiga intermitente.

