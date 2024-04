Meghan Markle se une a Brooke Shields en un proyecto de cine en clave femenina

Cuando los duques de Sussex renunciaron a sus obligaciones oficiales hace cuatro años aseguraron que buscaban su independencia financiera así como decidir a qué actos quieren ir, siendo dueños de su propia agenda. Desde entonces, Meghan Markle ha promovido diferentes causas con las mujeres y sus derechos como protagonistas. Este mismo eje es el que mueve la aparición pública que prepara en Texas el viernes, cuando retomará por unas horas el contacto con el mundo de la interpretación y se rodeará de estrellas de cine para participar en un acto del que damos todos los detalles a continuación.

Mientras que las miradas están puestas en la monarquía menguante del Reino Unido, la esposa del príncipe Harry prepara su particular celebración del Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo estará en Austin (Texas) participando en una mesa redonda llamada "Rompiendo barreras, dando forma a narrativas: cómo las mujeres lideran dentro y fuera de la pantalla". Compartirá esta experiencia con la actriz Brooke Shields, la periodista Katie Couric (tiene un Emmy) y la socióloga Nancy Wang Yuen, experta en cultura pop. Ejerciendo de moderadora estará Errin Haines, presentadora del podcast The Enmienda, producido por el medio independiente The 19th y Wonder Media Network

"La representación de la mujer en los medios de comunicación y el entretenimiento ha avanzado mucho, pero aún queda mucho por hacer, especialmente para las mujeres de color y las madres. La omnipresencia de las redes sociales ha elevado las apuestas, creando un entorno a menudo peligroso que ha llevado a graves problemas de salud mental para las adolescentes en particular", se puede leer sobre el acto de Meghan en el comunicado emitido por el Festival de cine South by Southwest, que arranca el 8 de marzo y finalizará una semana más tarde, el día 16.

La presencia de la nuera de Carlos III, que se ha hecho pública hace solo unas horas, genera una gran expectación. Según ha explicado el director de programación de la 38ª edición del festival, Hugh Forrest, Meghan y sus compañeras son "el toque perfecto" y desde la organización están muy agradecidos de poder contar con estas mujeres así como con el resto de participantes: Selena Gomez, Kirsten Dunst y Sydney Sweeney, entre otras.

La duquesa de Sussex está ilusionada con esta participación que ha compartido en la web que lanzó con el príncipe Harry en febrero. Un espacio en el que nuevamente remarcan el compromiso que Meghan tiene con el sector femenino. "La defensa de toda la vida por las mujeres y las niñas sigue siendo un hilo conductor constante en sus proyectos humanitarios y comerciales”, se puede leer.

Entre sus próximos pasos profesionales destaca el acuerdo al que ha llegado con la plataforma Lemonada Media para distribuir la primera temporada del galardonado podcast Archetypes en el que entrevista a varias celebrities sobre los estigmas y estereotipos que frenan a las mujeres para conseguir sus metas. También ha firmado el desarrollo de otros nuevos podcast originales.

La aparición de Meghan Markle el Día de la Mujer llega después de las primeras imágenes de Kate Middleton tras su cirugía abdominal. La princesa de Gales, que fue operada en enero y desde entonces está alejada de la vida pública para volcarse en su recuperación, ha sido captada muy cerca de su hogar y montada en un coche conducido por su madre. Estas fotografías responden a muchas preguntas que habían surgido en medio del hermetismo de su intervención.

Este mismo martes ha reaparecido Carlos III, quien ha mantenido un encuentro en el Palacio de Buckingham con el canciller Jeremy Hunt. Se trata del segundo acto presencial al que acude desde que comenzó el tratamiento contra el cáncer, etapa en la que se ha retirado de la vida pública para volcarse en su salud. Por su parte, la reina Camilla se ha cogido unos días de descanso después de varias semanas con un ritmo frenético al frente de la agenda de la Casa Real.

