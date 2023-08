El príncipe Harry y Marta Luisa de Noruega, dos estilos muy distintos de abandonar una Casa Real

Las marchas de príncipes de las Casas Reales las ha habido hoy y siempre. No es algo de este siglo que los hijos de Reyes renuncien a sus deberes, pero sí es relativamente nuevo que se declare una tensa guerra fría que ha sido aireada en medios de comunicación, libros y hasta en documentales. La renuncia del príncipe Harry es una de las más sonadas, pero no demasiado lejos de Reino Unido, Marta Luisa de Noruega también protagonizó otra marcha muy diferente a la del duque de Sussex. El tiempo ha sido testigo de que dejar atrás los deberes que implican pertenecer a una Familia Real no tiene por qué ser algo dramático.

Hace tres años que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle decidieron abandonar sus puestos como miembros de la realeza de primer nivel y marcharse a vivir fuera de Reino Unido. Para el duque de Sussex era mucho más que dejar atrás un ‘trabajo’. Decidió apartarse de todo y de todos cuando conoció a la mujer de su vida. Tras la muerte de su madre, vivió un infierno durante toda su adolescencia y juventud del que aún hoy trata de salir. Así que cuando conoció a Meghan intentó protegerla de todos los ataques que según él primero sufrió su madre. Eso le llevó a un enfrentamiento contra la institución e incluso la sólida relación que tuvo de pequeño con su hermano se viera rota para siempre.

Además, Harry ha querido que el mundo entero conociera su verdad y cómo la Casa Real trató a su esposa, según su versión. Primero fue una entrevista de televisión con Oprah Winfrey, después, un documental en Netflix sobre cómo fue su ruptura con la monarquía y luego, unas explosivas memorias en las que la que la reina Camilla, esposa de su padre, salía muy mal parada.

Los Windsor han interpretado todas estas intervenciones mediáticas como una declaración de guerra en toda regla y el hecho es que Harry no ha regresado a Reino Unido salvo en contadísimas ocasiones y la tensión ha sido patente, como ocurrió en la coronación de Carlos III cuando solo estuvo durante unas horas en suelo británico.

El caso de Marta Luisa es bien distinto. Claro que hubo tensiones cuando la opinión pública criticó que la princesa noruega usara su título para comerciar con él o cuando su prometido, el chamán de Hollywood Durek Verrett, hizo unas polémicas declaraciones sobre el cáncer. Pero el rey Harald, experto en lidiar con situaciones difíciles como fue el pasado de soltera de la princesa Mette-Marit, quiso resolver el asunto para que ni la institución ni su familia se vieran afecatadas.

En noviembre de 2022 y tras muchas especulaciones, Marta Luisa de Noruega anunció que ya no iba a hacer más funciones oficiales para la Casa Real, aunque seguiría conservando su título de Princesa. Además, se aclaró que no podrá usar esta dignidad ni referirse a miembros de la Casa Real en sus propios canales de redes sociales, en producciones de medios o en relación con otra actividad comercial. A la vez que se delimitaban sus funciones, la Casa Real también explicó que tanto la princesa como su pareja sí estarían presentes en ocasiones familiares como cumpleaños o en algunos grandes eventos deportivos.

Desde entonces las aguas en Noruega han vuelto a su cauce, la Princesa es feliz junto a su novio y los Reyes siguen con sus trabajos ajenos a la monarquía nórdica. Pero a diferencia de Harry aquí sí se ha sabido delimitar lo que es Familia Real de lo que es familia del Rey y todos siguen siendo la piña de la que siempre se han enorgullecido. Marta Luisa no ha criticado en ningún momento el reinado de su padre ni le ha echado nada en cara. Además, la relación con su hermano el príncipe Haakon sigue siendo tan estrecha y cercana como siempre.

Recientemente, el heredero al trono concedió una entrevista en la que hablaba de su hermana y de su futuro cuñado y se refería en estos términos: “Siempre hemos estado muy unidos y ella siempre ha sido muy importante para mí. Estoy feliz de tener una buena relación con mi hermana y con Durek Verrett”.