El príncipe Louis se une por sorpresa a sus padres y sus hermanos para cerrar los actos de la coronación

Los príncipes de Gales y sus hijos están siendo las otras grandes estrellas de la coronación de los reyes Carlos y Camilla, cuyo acto central, la ceremonia religiosa de consagración, tuvo lugar este sábado en la Abadía de Westminster de Londres. Ese fue el acto centro, pero un día después les vimos en Windsor saludando al público y ya por la noche, en el gran concierto en compañía de sus hijos mayores. Este lunes, festivo en Reino Unido, el heredero y su esposa han querido acercarse al movimiento scout antes de poner fin a tres días históricos de celebraciones y lo han hecho con una sorpresa: les han acompañado sus tres niños George, Charlotte y Louis. El pequeño ha reaparecido después de su ausencia este domingo por la noche.

La familia Gales lo ha pasado en grande y ha podido disfrutar de un montón de actividades, entre las que ha destacado el tiro con arco. A sus nueve años y después de su papel como paje de su abuelo en la coronación, el príncipe George ha aparecido con pantalones oscuros, jersey y cazadora. Su hermana, Charlotte, de siete, ha llevado unas bermudas vaqueras y un jersey rosa con ochos, mientras que el pequeño de la casa, que ha vuelto a acaparar todas las mirdas ha sido el más veraniego con pantalones cortos y polo de rayas.

Por su parte, la princesa de Gales se ha decantado por unos pantalones oscuros y una camisa de tipo vaquera y hemos podido comprobar lo bien que se la dan los deportes, esta vez con el arco y las flechas. Los cinco, además, llevaban colgados los pañuelos scouts en púrpura y amarillo.

Los nietos del rey Carlos aprovechando que hoy es festivo en Reino Unido y que no tenían colegio parece que han disfrutado de lo lindo de poder pasar una jornada ayudando a los demás y de la satisfacción del trabajo colaborativo como parte de la iniciativa Big Help Out (La Gran Ayuda, en castellano) en la que se quiere enfatizar sobre a importancia y el impacto positivo que tiene el voluntariado en las comunidades de todo Reino Unido.

Además de juegos en plena naturaleza, a los Príncipes y sus hijos les hemos podido ver pavimentando un camino -algo en lo que se ha esmerado el benjamín junto a su madre- hacer un sumidero y otras labores como lijar y barnizar, colocar jardineras y decorar un mural estampando sus propias manos para recordar que este espíritu de gran ayuda que el rey Carlos ha querido en su coronación. Este edificio comunitario se levantó en 1982 y es utilizado por una gran variedad de grupos de la zona entre los que se encuentran personas mayores, miembros de la comunidad asiática y los propios scouts.

Para reponer fuerzas, nada mejor que una buena ración de malvaviscos calentados en la lumbre, que el pequeño Louis ha devorado de dos en dos.

Este es el último acto programado por la coronación del monarca británico y quiere ser un homenaje al servicio público de su majestad con la que se quiere concienciar para que los ciudadanos se ofrezcan como voluntarios y hacer que este movimiento sea duradero. Hay que recordar que la princesa de Gales es desde 2020 presidenta de los scouts.

Además de los príncipes de Gales y sus hijos, otros miembros de la Familia Real han participado en los actos programados para este fin de fiesta de la coronación. Así, los duques de Edimburgo han estado en un centro de entrenamiento de la asociación de perros guía, la princesa Ana y su marido, el vicealmirante sir Tim Laurence han acudido han acudido a un servicio religioso en la catedral de Gloucester para reconocer el trabajo de los voluntarios locales. Y, por último, los duques de Gloucester han visitado la iglesia ortodoxa copta de San Marcos, en Kensington (Londres) donde han aprendido sobre los diversos servicios voluntarios de esta comunidad. También han disfrutado de una fiesta callejera.