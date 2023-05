No te pierdas el vídeo de la duquesa de Edimburgo bailando animadísima en el concierto en Windsor Lionel Richie consiguió sacar a la luz el lado más divertido y espontáneo de la mujer del príncipe Eduardo

Un multitudinario concierto en el Castillo de Windsor ha puesto el broche de oro a un fin de semana cargado de actos con motivo de la coronación del rey Carlos III y Camilla. Ante unos 20.000 espectadores, estrellas como Katy Perry, Take That, Andrea Bocelli... amenizaron la velada y pusieron a bailar incluso a los royals. El concierto nos ha dejado imágenes muy simpáticas, como el momento en el que podemos ver a la duquesa de Edimburgo, Sophie, de 58 años, moviéndose al son de la música y bailando al ritmo de Linoel Richie. Dale al play y no te pierdas este momentazo.

