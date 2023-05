Así fue el almuerzo familiar del rey Carlos tras la coronación, con ausencia de Harry y recuerdo para el cumpleañero Archie

Un día para la eternidad repleto de grandes emociones a ojos de medio mundo... y una pequeña espina clavada en lo más hondo de su corazón cuando las luces se apagan. Carlos III no olvidará seguro de por vida lo que aconteció este sábado 6 de mayo en Londres con motivo de su coronación como Rey de todos los británicos, una jornada de felicidad desbordante para el monarca que, sin embargo, tuvo un 'pero' relacionado con uno de los miembros más directos de su familia.

La llegada del príncipe Harry a la Abadía de Westminster: una de las imágenes virales de la coronación

VER GALERÍA

La persona a la que nos referimos no podía ser otra que el príncipe Harry, quien dejaba un nuevo sinsabor a su padre para sumar a la larga lista ya de desaires entre uno y otros. Esta vez, la escena ocurría durante el almuerzo privado e íntimo que el soberano mantenía con los suyos en el Palacio de Buckingham, una vez habían terminado los actos de la histórica jornada.

Ni su padre ni su hermano: la gran perjudicada de las memorias del príncipe Harry es la reina Camilla

VER GALERÍA

El jefe de Estado y la reina Camilla, que venían de saludar a su enfervorizado pueblo desde el balcón, degustaban justo después un buffet en compañía de los príncipes de Gales y los hijos de estos, además de otros miembros de los Windsor como Ana de Inglaterra, Andrés de York... Al parecer, según revela el Daily Mail, el primogénito de Isabel II se mostraba radiante y, al mismo tiempo, algo apesadumbrado.

Los reyes Carlos III y Camilla, coronados en una espectacular e histórica ceremonia medieval cargada de simbolismo

VER GALERÍA

El motivo del disgusto del Rey era la ausencia del duque de Sussex, que no por ser algo esperada le dejó con un regusto amargo e "ingenuamente decepcionado", se señala. La razón que adujo Harry para salir disparado de vuelta a EE.UU. era por el cuarto cumpleaños de su hijo Archie Harrison, quien soplaba velas este mismo sábado. Por ello, durante la comida, el propio Carlos III decidía levantar la copa y proponer un brindis por su nieto.

Sarah Ferguson felicita a los reyes Carlos y Camilla tras seguir la coronación desde casa

VER GALERÍA

"Donde quiera que estés", dijo al parecer el soberano en relación al pequeño, quien vive en California a más de ocho mil kilómetros de su abuelo y se han visto en contadas ocasiones. Lógicamente, además de mencionar a los que no estaban, el monarca sí expresó su sincero agradecimiento a los que se encontraban allí con él como son sus otros nietos: los príncipes George, Charlotte y Louis.

Así son los cuatro pajes (con el príncipe George a la cabeza) del rey Carlos en su coronación

VER GALERÍA

Por último, se apunta a que la mayoría de los presentes "respiraron aliviados" tras comprobar que Harry no se iba a quedar más tiempo en Reino Unido... no así el rey Carlos, quien no ocultó estar visiblemente contrariado. Cabe recordar que el Duque fue captado saliendo de la Abadía de Westminster a toda prisa nada más concluir la ceremonia solemne, subiéndose a un coche que lo llevaría al aeropuerto para coger el vuelo.

Muy nerviosa y visiblemente emocionada: todos los gestos de la coronación de la reina Camilla

VER GALERÍA

Apenas pasó 24 horas en su país y, de hecho, durante el acto principal en el templo había sido relegado a una tercera fila en la bancada. Antes, entró solo y tan solo se le vio hablar con sus primas, las princesas Beatriz y Eugenia, además de charlar brevemente con los maridos de estas. Posteriormente, se entiende que estaba invitado al almuerzo y lo declinó. Horas después y tras cruzar el Atlántico, llegaría en hora a casa para festejar el 'cumple' con sus niños y su mujer, Megan Markle.

La prensa internacional alaba el elegante look de la reina Letizia en la coronación de Carlos III

VER GALERÍA