Muy nerviosa y visiblemente emocionada: todos los gestos de la coronación de la reina Camilla

El 6 de mayo de 2023 pasará a la historia como el día en que Carlos III ha sido coronado como Rey de Inglaterra. Su mujer, la reina Camilla, también ha tenido un enorme protagonismo en la ceremonia, especialmente en el momento en el que ha sido coronada. Lo ha hecho enfundada en un impecable look marfil, con detalles plateados y dorados de Alta Costura como dicta el protocolo. La reina consorte se ha mostrado visiblemente emocionada y no ha podido ocultar los nervios en un acto que ya forma parte de la historia. Una vez que le han puesto la corona, Camilla se ha dirigido hacia el lugar donde estaba situado su esposo y le ha dirigido una entrañable sonrisa. Dale al play y no te pierdas el vídeo con todos los detalles.

