Sarah Ferguson felicita a los reyes Carlos y Camilla tras seguir la coronación desde casa La exmujer del príncipe Andrés no estuvo en la abadía de Westminster, pero sí ha sido invitada esta tarde al concierto en Windsor

Junto a una de las imágenes que nos dejó el inolvidable día, un retazo de la Procesión de la Coronación que llevó a los reyes Carlos y Camilla de vuelta a Buckingham tras la ceremonia en Westminster, Sarah Ferguson ha enviado sus felicitaciones. La exmujer del príncipe Andrés no estuvo en la lista de los más de 2.200 invitados que se sentaron en la abadía pues ya no forma parte de la Familia Real británica, a pesar que sigue manteniendo fuertes lazos de amistad con ellos. Sin embargo, sí que ha querido enviar un cariñoso mensaje a los Reyes escribiendo “sinceras felicitaciones a sus Majestades” junto a la foto, en la que se les ve dentro del carruaje con sus coronas y saludando a la multitud que se agolpó en las calles a su paso.

No te pierdas el vídeo más tierno del príncipe Louis entonando ‘God save the King’ ante su abuelo

Foto a foto: todas las familias reales que han acompañado a Carlos III en este día histórico

VER GALERÍA

A pesar de que Sarah Ferguson vivió la jornada histórica en la distancia, su exmarido el príncipe Andrés y sus hijas, Beatriz y Eugenia, sí formaron parte de la misma. Los tres llegaron a la abadía de Westminster con Zara Philips y el príncipe Harry, que estuvo unas 24 horas en el Reino Unido (una vez finalizada la ceremonia regresó a Estados Unidos donde su hijo Archie celebraba su cuarto cumpleaños). Se sentaron todos en la tercera fila, un lugar al que los príncipes Harry y Andrés, tras sus sonadas polémicas y enfrentamientos con la familia, quedaron relegados. Se pudo ver así a Harry conversando distendidamente con Jack Brooksbank, marido de Eugenia, que espera su segundo bebé y está en avanzado estado de gestación.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Sarah comenzó su personal celebración de la coronación con un gesto de solidaridad con los residentes de un hogar para personas con demencia en Windsor. Organizó, como compartió en sus perfiles, un té y con algunos aperitivos. El día de la ceremonia ya había contado que seguiría los eventos a través de la televisión agitando los banderines con la bandera británica. "Tomaré un té y un sandwich de pollo para la coronación, sacaré las banderitas, eso es lo que haré porque me hará muy feliz”, había comentado en ITV Loose Women.

VER GALERÍA

Pese a que no estuvo en la abadía, sí ha sido invitada por el que fue su cuñado al macroconcierto de la Coronación que hoy domingo 7 de mayo por la tarde llenará de música los jardines de Windsor. Ocupará un lugar VIP en este espectáculo abierto al público (aunque con aforo limitado) en el que Carlos III celebra su reinado con los ciudadanos. Sobre el escenario estarán Katy Perry (que ha sido una de las invitadas que más atención acaparó en la ceremonia de la coronación por sus momentazos), Take That, Lionel Richie y Andrea Bocelli así como grupos de baile. Se espera que junto a Sarah acudan sus hijas, las princesas Eugenia y Beatriz, y su exmarido, que también formará parte de los actos aunque está retirado de la vida pública debido a su implicación en el escándalo Epstein.

El apoyo de Sarah Ferguson a la Corona es firme porque "amo la institución de la monarquía y creo en defenderla", aseguró en recientes declaraciones a People. "Apoyo mucho al Rey y la Reina, y estoy realmente contenta de hacer lo que sea necesario para apoyarlos en el camino que tienen por delante", añadía. La Duquesa era una gran amiga de la princesa Diana y adoraba compartir tiempo con Isabel II, a la que definía como "la suegra y amiga más increíble". De hecho, junto al príncipe Andrés, con quien vive, se ha hecho cargo de los queridos corgies de la reina Isabel II.