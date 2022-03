Los planes de la Reina de Inglaterra no pasan por volver a Buckingham El Castillo de Windsor seguirá siendo su centro de operaciones hasta que sea seguro regresar al Palacio de Buckingham

En las últimas semanas ya se barajaba en los medios británicos esta posibilidad que ahora se confirma: La Reina de Inglaterra no regresará al Palacio de Buckingham. A sus 94 años cualquier precaución es poca, así que Isabel II ha tomado la determinación de no se instalarse en la que es su residencia oficial en Londres hasta que la situación sea más segura. Según The Sunday Times, la soberana hará del Castillo de Windsor su centro de operaciones.

En marzo, cuando comenzó el confinamiento, la Reina prefirió dejar el centro de la ciudad y desplazarse hasta el Castillo de Windsor junto a su marido, el duque de Edimburgo. Allí pasaron un encierro entre videollamadas, paseos a caballo y palnes para dos en un lugar rodeado de zonas verdes, con aire limpio, con sus queridas caballerizas y el ritmo pausado de una pequeña ciudad a menos de una hora de Londres. Entonces parecía una medida temporal, sin embargo, los últimos acontecimientos en torno a la crisis sanitaria ya hacían pensar que la Reina más longeva de la historia británica no regresaría a la gran ciudad.

Las maniobras de Isabel II para que le salgan las cuentas

Scotland Yard pone fin a los misteriosos robos que venían cometiéndose en el Palacio de Buckingham

Ahora la Reina disfruta de sus vacaciones escocesas en el Castillo o de Balmoral, como hace cada verano, recibiendo alguna visita esporádica de familiares, como los condes de Wessex o Eugenia de York y Jack Brooksbank, y con un grupo reducido de personal doméstico para minimizar todos los contactos posibles. Normalmente, terminadas las vacaciones, la Reina viaja de Balmoral a Buckingham, sin embargo, este año hará una excepción y regresará al Castillo de Windsor, eso sí, fuentes confirman al citado medio británico que cuando sea posible o necesario se desplazaría a Londres para los compromisos oficiales. Aunque desde que comenzó la pandemia Isabel II no ha hecho ningún acto oficial en persona, solo presidió la íntima ceremonia que se celebró en su honor en sustitución al tradicional y multitudinario Trooping the colour, condecoró al capitán Tom Moore y ha ideo dejando que las nuevas generaciones vayan reactivando la agenda.

Así que el Castillo de Windsor, uno de los más queridos para la Reina y donde se han celebrados las últimas bodas reales, se convierte ahora en su nueva residencia y la bandera de la monarquía británica seguirá izada en la torre. En este sentido, medios británicos como HELLO! calculan que no será antes del 2021 cuando la Reina pueda regresar al mítico palacio que es residencia oficial del jefe del Estado británico desde 1837.

Haz click para ver el documental de Isabel II, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!