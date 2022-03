Isabel II disfruta con una gran sonrisa del 'Trooping the Colour' más íntimo El tradicional desfile ha tenido lugar en el Castillo de Windsor y sin las multitudes que lo suelen acompañar

La crisis sanitaria ha desbaratado los grandes planes y los eventos más icónicos de los países afectados. El desfile de Trooping the Colour, con el que cada año se homenajea a Isabel II por su cumpleaños era uno de los que han estado a punto de caerse del calendario, aunque, finalmente, Buckingham, que ha había anunciado que consideraría alternativas, ha decidido celebrar una versión reducida del tradicional desfile respetando todas las medidas de seguridad, como la distancia social entre los militares. El resultado dista mucho del gran acto que cada año congrega a la Familia Real al completo, pero al menos la Reina ha podido disfrutar desde su retiro en el castillo de Windsor de una ceremonia castrense en su honor. Es la primera vez, desde que iniciase su confinamiento, que aparece en público, ya que hasta ahora todas sus intervenciones habían sido grabadas.

Con un abrigo azul claro y sombrero a juego, la Monarca llegaba sola, flanqueada por dos guardias, a la carpa creada a modo de palco para la ocasión. Desde su silla, junto a la que apoyó su inseperable bolso, ha presenciado la ceremonia que, sin más público que la soberana, se celebró en los jardines de Windsor durante unos 20 minutos. La parada militar ha estado dirigida por el teniente coronel Henry Llewelyn- Usher, al frente de un pequeño contingente de la Guardia Galesa y de un grupo reducido de la División de Bandas, tal y como informa el Daily Mail. Uno de los momentos en los que la Reina parecía disfrutar más del acto ha sido durante la actuación de la banda de la caballería, cuando, según HELLO!, parecía mover al cabeza al ritmo de la música.

Un tradicional punto de encuentro para la familia

Atenta a la coreografía de los militares, sonreía, probablemente entre agradecida y nostálgica al recordar esta fecha que, en otras ocasiones, era un punto de encuentro de toda la familia en el balcón de Palacio, además de cita indispensable para multitud de personas que se echaban a las calles y fuente de titulares para la prensa. El año pasado fue en este desfile donde Meghan Markle reapareció tras su maternidad y también el debut de Louis de Cambridge, que se sumaba a sus hermanos en este evento en el que es habitutal que los más pequeños muestren su lado más tierno y espontáneo. No obstante, es más que probable que, en caso de que el desfile se hubiese celebrado en circunstancias normales, contase con la ausencia de los duques de Sussex, que viven con su hijo Archie en Los Ángeles, desde que se retirasen de la primera línea de la realeza. En cualquier caso, este año, tanto a ellos como al resto de la familia, que continúa su confinamiento, no les ha quedado más remedio que recurrir a la retransmision en directo de la BBC, conducida por Huw Edwards, si no querían perderse el acto.

Videollamadas, paseos a caballo y planes para dos fechas importantes: el confinamiento de Isabel II

Este acto castrense, que comenzó a celebrarse en 1748, sirve para celebrar por todo lo alto el cumpleaños de la Reina, que este año ha cumplido 94 años. Aunque nació el 21 de abril, los festejos públicos se relegan al segundo sábado de junio para reducir las posibilidades de que la lluvia o el mal tiempo frustre los planes. El pasado mes de marzo Buckingham anunció a través de un comunicado que "en línea con los consejos del Gobierno, se ha acordado que el desfile con motivo del cumpleaños de la Reina, también conocido como Trooping the Colour, no tendrá lugar de la manera tradicional". Así, ante la imposibilidad de que Isabel II se traslade, ya que no se prevé que abandone el castillo de Windsor a corto plazo, se ha optado por que el desfile vaya a su casa.

La Reina lleva desde mediados de marzo aislada junto a su marido Felipe de Edimburgo, que ha cumplido esta semana 99 años. Al igual que ocurrió con el cumpleaños de su esposa, la celebración ha tenido que prescindir de las grandes reuniones familiares, aunque ha podido recibir las felicitaciones de sus seres queridos a través de videollamadas, que es la ventana al exterior que les permite mantener el contacto mientras dure la cuarentena. La última vez que el duque de Edimburgo estuvo en el desfile Trooping the Colour fue en 2017, justo antes de retirarse de la vida pública.

