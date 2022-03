Felipe de Edimburgo conmemora su 99 cumpleaños con una nueva foto junto a Isabel II

Con motivo del 99 cumpleaños de Felipe de Edimburgo, que se celebra el 10 de junio, el palacio de Buckingham ha compartido una bonita imagen del Duque junto a su mujer, la reina Isabel II, en el jardín del castillo de Windsor. Esta se tomó unos días antes en la residencia en la que la pareja ha estado pasando las últimas semanas, desde Pascua, después de que la crisis sanitaria se desatara en Reino Unido en el mes de marzo. Al fondo de la fotografía se puede ver la famosa torre redonda del emblemático edificio y al frente la monarca y su esposo, que sonríen para la cámara luciendo elegantes estilismos. Ella cumplió 94 años el pasado 21 de abril, también en pleno confinamiento, que en el país británico ha sido más relajado y la hemos visto montar en poni -uno de sus mayores hobbies- por los terrenos de Windsor.

La Reina luce en la imagen un vestido floral de colores azul y amarillo de la marca Angela Kelly, y para añadirle su toque personal le pone el broche Cullinan sin la parte colgante, una piedra de 62 quilates cuadrada que fue entregado a la reina María por el Alto Comisario de Suráfrica en 1910. La Familia Real inglesa llama a esta y otras piezas hechas con el diamante Cullinan, las "lascas de la abuela". Por su parte, el Duque de Edimburgo luce una elegante blazer cruzada de color azul marino con botones dorados, corbata a rayas y pantalones grises.

El pasado 2 de junio se cumplían 67 años desde la coronación de la Reina de Inglaterra, que junto con su cumpleaños y ahora el de Felipe de Edimburgo, la pareja celebró desde casa. Sin embargo, Isabel II festeja el día de su nacimiento dos veces al año, en abril y en junio, cuando se organiza el vistoso desfile Trooping the Colour, que junta en el balcón del Palacio de Buckingham a toda la Familia Real y se organiza desde el siglo XVIII. Un acto multitudinario que atrae a muchos turistas y ciudadanos pero que este año se ha suspendido por la crisis sanitaria que asola a todo el mundo y que en Reino Unido se ha llevado ya a más de 40.000 personas. Sin embargo, sí que habrá una "versión en miniatura" del evento este sábado.

En esta ocasión no habrá una gran reunión de familiares y amigos por el cumpleaños de Felipe de Edimburgo, aunque la pareja real sí podrá hablar a través de videollamadas con sus hijos, nietos y bisnietos. El marido de la reina Isabel volverá a hacer gala de un perfil bajo, de la misma manera que lo ha hecho durante todos los años que lleva con la soberana, pero más aún desde que está retirado de la vida pública. El padre del príncipe Carlos celebrará su entrada en su nuevo año vital con un simple almuerzo con su esposa. Unos planes que tampoco ha trastocado el coronavirus pues fuentes reales aseguran al Daily Mail que no entraba entre sus planes celebrar una fiesta para enmarcar tal fecha, incluso aunque no hubiera habido las restricciones sanitarias.