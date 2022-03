Un regalo en formato mini para Isabel II, una Reina de récords La soberana, que cumplió 94 años el pasado 21 de abril en pleno confinamiento, presenciará el desfile 'Trooping the Colour', eso sí en versión más reducida

A sus 94 años, que cumplió el pasado 21 de abril, Isabel II sigue acumulando récords. Este martes se cumplían 67 años de su coronación y a pesar de su avanzada edad sigue disfrutando de una de sus grandes pasiones: los caballos y la equitación. La Reina se encuentra pasando el confinamiento provocado por la crisis del COVID-19 en el Castillo de Windsor, junto a su marido, Felipe de Edimburgo, donde pasó su cumpleaños más atípico y discreto. Sin embargo, la Reina celebra el día de su nacimiento dos veces al año. Además de en abril, en junio, aprovechando el buen tiempo, se organiza el vistoso desfile Trooping the Colour, que junta cada año en el balcón del Palacio de Buckingham a toda la Familia Real. Un acto multitudinario que atrae a muchos turistas y ciudadanos que este año se ha suspendido por razones obvias. Aun así y pese a todo, parece que la soberana disfrutará de su regalo más espectacular, eso sí adaptado a la nueva situación sanitaria.

VER GALERÍA

Este año ha sido la primera vez en todo su dilatado reinado en la que la madre del príncipe Carlos de Inglaterra canceló los festejos por su cumpleaños. A pesar de ello, parece que el sábado 13 de junio la Reina podrá resarcirse con una versión en miniatura del desfile Troopong the Colour, tal y como ha confirmado un portavoz de Palacio a la versión británica de ¡HOLA!: “Habrá una pequeña y breve ceremonia militar en el Castillo de Windsor para conmemorar el cumpleaños oficial de la Reina”.

VER GALERÍA

- Videollamadas, paseos a caballo y planes para dos importantes fechas: el confinamiento de Isabel II

- Los duques de Cambridge y el príncipe Carlos felicitan a la Reina con las imágenes más entrañables

Eso sí, no tendrá a grandes multitudes jaleándola, pero a cambio no se verá obligada a moverse de su residencia de Windsor, donde lleva confinada desde antes de Semana Santa. La parada militar estará dirigida por el teniente coronel Henry Llewelyn- Usher, que estará al frente de un pequeño contingente de la Guardia Galesa y de un grupo reducido de la División de Bandas, según informa Daily Mail. Siguiendo la tradición, habría un saludo real a la monarca a las 11:00 horas, tal como habría ocurrido si no hubiera estallado la pandemia.

VER GALERÍA

Este desfile adaptado pondrá el broche de oro a una gran semana para la Corona británica. Unos días antes del Trooping the Colour, el próximo miércoles, el príncipe Felipe celebrará su 99 cumpleaños. A día de hoy no se sabe si algunos miembros de la Familia Real aprovecharán la flexibilización de la cuarentena para unirse al matrimonio y ver el desfile desde el Castillo de Windsor.

VER GALERÍA

La tradición inglesa de que la monarca festeje en verano el día de su nacimiento se inició hace 250 años por el rey Jorge II. Este soberano nació en noviembre, un mes con un clima frío, y decidió hacer una gran celebración en forma de desfile militar en verano, para que los londinenses pudieran disfrutarlo.

Haz click para ver el documental de Isabel II, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!