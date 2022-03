Los discretos planes con los que Felipe de Edimburgo va a celebrar su 99º cumpleaños

Isabel II y Felipe de Edimburgo forman un matrimonio de récords. Si la soberana con sus más de 68 años en el trono se ha convertido en la monarca más longeva del Reino Unido y en una de las que más tiempo ha llevado la Corona en el mundo, su marido hace años que se convirtió en el consorte real británico más antiguo. Juntos han ido cumpliendo aniversarios y ya van 72 años desde que se dieron el ‘sí, quiero’. También juntos como lo han hecho a lo largo de las décadas celebrarán este miércoles los 99 años del Duque. Desde el Castillo de Windsor, al que la Reina se mudó antes de Semana Santa, y en el que todavía permanecen debido a la situación sanitaria provocada en el coronavirus. Lejos de desfiles y fastos, Felipe de Edimburgo, nacido príncipe de Grecia y Dinamarca, tendrá un cumpleaños de lo más discreto con su compañera de vida: la reina de Inglaterra.

En esta ocasión no habrá una gran reunión de familiares y amigos, aunque la pareja real sí podrá hablar a través de videollamadas con sus hijos, nietos y bisnietos. También en esta ocasión, Felipe de Edimburgo volverá a hacer gala de un perfil bajo al igual que ha hecho durante todos los años que lleva con la soberana. El padre del príncipe Carlos celebrará su entrada en su nuevo año vital con un simple almuerzo con su esposa. Unos planes que tampoco ha trastocado el coronavirus pues fuentes reales aseguran al Daily Mail que no entraba entre sus planes celebrar una fiesta para enmarcar tal fecha, incluso aunque no hubiera habido las restricciones sanitarias. Es previsible que contacte con el príncipe Carlos, que se encuentra en Escocia, los duques de Cambridge, que están viviendo en Norfolk, y los duques de Sussex, que han establecido su hogar en Los Ángeles.

Desde que se retiró de la vida pública, en el año 2017 con 96 años, el duque de Edimburgo ha vivido gran parte del tiempo en Wood Farm, dentro de la finca de Sandringham. Una residencia que ha alternado con visita a Windsor y estancias estivales en Balmoral.

Pese a su avanzada edad, la salud del Duque es bastante buena. Tuvo un susto antes de Navidad que le llevó al hospital. En la actualidad tiene las molestias típicas de su edad, pero “mantiene una mente increíblemente activa. Es una gran lector, tiene un conocimiento enorme y estoy absolutamente segura de que debe haber un vínculo entre eso y su larga y saludable vida”, dijo al rotativo británico Lady Butter, prima de Felipe de Edimburgo y amiga de la infancia.

El cumpleaños del abuelo de los príncipes Guillermo y Harry será la primera celebración de una semana marcada por los cumpleaños El sábado, Isabel II celebrará su cumpleaños oficial asistiendo a una pequeña ceremonia militar en el Castillo de Windsor. Será un mini desfile Trooping the Colour, suspendido por la pandemia, que será su primera aparición pública desde el pasado 9 de marzo cuando acudió a la Abadía de Westminster con motivo del Día de la Commnwealth y que supuso el último acto oficial de Harry y Meghan como miembros ‘senior’ de la Familia Real. La Reina cumplió 94 años el pasado 21 de abril también de manera privada. Es tradición entre los monarcas británicos conmemorar su cumpleaños dos veces. Una, en su fecha exacta y otra, en verano para que con el buen tiempo todos los ciudadanos salgan a la calle para disfrutar de los festejos públicos en su honor.

