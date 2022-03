Igualito a papá, el príncipe Louis debutó en el Trooping the Colour con un traje de Guillermo de Inglaterra

Reciclar prendas del armario es una de las habilidades que más a menudo pone en práctica Kate Middleton, y un sello muy característico que distingue su estilo de el de otras mujeres de la realeza. Una de sus habilidades es la de volver a lucir prendas en ocasiones muy diferentes, sin que parezca que repite look. Pero la duquesa de Cambridge no solo se aplica el cuento con su vestidor, sino que también lo pone en práctica con el de sus hijos. Durante el Trooping the Colour, la ceremonia anual que reúne a la Familia Real británica por el cumpleaños de la reina Isabel II, el príncipe Louis no solo se metió a los espectadores en un bolsillo con sus carantoñas y sus efusivos saludos. Su conjunto, un dos piezas formado por camisa blanca y pantalón azul -los mismos tonos que lucieron sus hermanos en perfecta coordinación-, vino acompañado de un fuerte ramalazo de nostalgia al tratarse de un trajecito vintage que pertenecía a su padre, el príncipe Guillermo.

VER GALERÍA

Fue el 20 de agosto de 1984 cuando Guillermo de Inglaterra, con tan solo dos años de edad, empezaba sus vacaciones de verano con el mismo conjunto con el que se estrenó su hijo en la celebración militar. La fotografía en la que aparecía descendiendo del avión con su padre vestido con la combinación azul y blanca se volvió todavía más icónica cuando, más tarde, en 1986, Diana de Gales lo rescató para su hermano pequeño. El príncipe Harry lo lució, al igual que su sobrino, durante el desfile en honor a la Reina con la única diferencia de que no se trataba su primera vez en el Trooping the Colour.

VER GALERÍA

Mientras que el príncipe Harry pasó parte del evento en brazos de su tía, la princesa Ana -quien, casualmente, también escogió el amarillo como hizo este sábado Kate Middleton-, su sobrino prefirió turnarse entre los brazos de los duques de Cambridge. Y aunque son 33 años los que diferencian las dos fotografías, por los estilismos de ambos, cualquiera podría decir que apenas han pasado unos días entre una y otra.

VER GALERÍA

Y es que precisamente ese siempre ha sido uno de los objetivos de Kate Middleton con el armario de sus pequeños. En vez de escoger ropa acorde a las tendencias de moda infantil, se conoce que la duquesa de Cambridge prefiere optar por diseños de cortes más clásicos que resisten el paso del tiempo. Las prendas atemporales, camisa y pantalón para sus hijos varones y vestidos para la princesa Charlotte, son sus predilectas. Es por ello que, el dos piezas de camisa blanca con bordados a contraste y pantalón corto azul de su marido, resultaba una combinación ideal para que debutara el pequeño Louis en el balcón del Palacio de Buckingham, un estreno lleno de significado y que muestra también la estrecha conexión que existe entre padre e hijo.