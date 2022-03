Alexia de Holanda y el vídeo que ha sido retirado de las redes sociales

Alexia de Holanda cumplirá los 15 años en unos días y se ha comportado como una adolescente más, o al menos no ha hecho nada que no hicieran antes millones de chicas y chicos de su generación. Sin embargo, ella es la segunda en la línea de sucesión a la Corona de los Países Bajos y tiene un sinfín de ojos escrutando sus movimientos. La hija de los reyes Guillermo y Máxima, a los que pudimos ver en familia el pasado abril con motivo del Día Nacional, ha grabado un vídeo ‘rapeando’ y ha desatado la polémica.

En una grabación, borrada ya de Tik Tok, la aplicación estrella del confinamiento, se puede ver a la princesa Alexia bailando con un grupo de amigas mientras cantan entre otros el tema In the party, de la rapera estadounidense Flo Milli. ¿De dónde viene la polémica? Por un lado, y tal cómo explica el experto en realeza holandés Marc van der Linden, por el origen del vídeo y, por otro, porque la canción elegida no tiene un vocabulario muy principesco.

“El vídeo terminó en la página de una amiga (de Alexia) y pronto se volvió viral”, cuenta el citado periodista de la publicación holandesa Royalty, una versión bastante verosímil teniendo en cuanta que las redes sociales no tienen fronteras y que cada quinceañera de ese grupo iba con un móvil en la mano. “Sin lugar a duda la Princesa lo vio y pidió su retirada, o tal vez hayan sido sus padres, o el propio Servicio de Información de la Casa Real. Esto ya ha ocurrido anteriormente con otros mensajes de Alexia”, explica.

Marc van der Linden recuerda, por ejemplo, que la joven una vez compartió un vídeo de la reina Máxima con su hermano Juan Zorreguieta devolviendo al mar una tortuga que había caído en unas redes de pesca, ese vídeo también tuvo un paso fugaz por Instagram y rápidamente fue retirado. En ese sentido, el periodista afirma que Guillermo y Máxima son claros con el manejo de las redes sociales y “no se les permite mostrar nada de su vida”.

“Saben que son famosas, el sueño de muchas adolescentes, y no pueden evitarlo. Sus amigas tienen cuentas públicas de Instagram y TikTok, pero ellas mismas deben tener mucho cuidado con lo que publican y quién puede verlo”, explica el experto holandés. “La actitud estricta de sus padres puede llevar a discusiones acaloradas”, concluye Marc van der Linden, dando muestras que en el interior del palacio de Huis Ten Bosch ocurre algo bastante parecido al resto de hogares en el que viven jóvenes de esa edad. Por otro lado, está el tema del rap. Un género musical nacido en los barrios de la comunidad afroamericana en Nueva York y que a veces desliza entre sus letras alguna palabra grosera. Este ha sido el caso del tema interpretado y de allí el revuelo con este vídeo.