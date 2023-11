Pablo Urdangarin llega a Madrid tras su ausencia en la reunión familiar y se muestra 'muy contento' por su prima Leonor El hijo de la infanta Cristina no asistió al cumpleaños de la heredera al trono porque se encontraba fuera de España

La princesa Leonor vivió el pasado martes una jornada muy importante en su vida. El mismo día que cumplía los 18 años, la Princesa de Asturias juró la Constitución comenzando una nueva era como futura Reina de España. A la celebración de su mayoría de edad, organizada en el Palacio El Pardo, asistieron además de a los Reyes, y su hermana la infanta Sofía, buena parte de las familias Borbón y Grecia y también a algunos amigos íntimos. Algunas de las grandes ausencias fueron Victoria de Marichalar y Pablo Urdangarin. El hijo de la infanta Cristina no puso acudir al evento privado, ya que no se encontraba en España. Ha llegado al aeropuerto de Madrid tras pasar unos días en Múnich, donde según algunas informaciones habría acudido a visitar a su novia. Al ser preguntado por los compañeros de Europa Press sobre su prima la heredera al trono, ha confesado que está "muy contento" por ella. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

