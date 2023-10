El gesto de cariño de Victoria de Marichalar con su prima Leonor

La princesa Leonor fue la gran protagonista del 12 de octubre en Madrid. Era la primera vez que acudía al desfile como militar y la primera vez que acompañaba a sus padres en el tradicional besamanos en el Palacio Real con numerosos representantes institucionales y de la sociedad civil. Don Felipe y doña Letizia se mostraron muy orgullosos de su hija en todo momento, conscientes del importante paso que estaba dando en su camino como heredera al torno. Pero no fueron los únicos.

Victoria de Marichalar también se emocionó al ver a su prima con el uniforme de gala del Ejército de Tierra, que es el que le corresponde por estar en segundo curso en la Academia de Zaragoza, y quiso compartir con todos sus seguidores esta significativa imagen de la Princesa de Asturias junto a un corazón de color blanco.

Esta es la foto de Leonor que Victoria de Marichalar ha compartido con todos sus seguidores

El momento exacto de esta foto se corresponde al instante más emotivos del desfile: el homenaje a los que dieron su vida por España y la ofrenda floral del monarca, que, en esta ocasión estuvo acompañado por su primogénita.

No es la primera vez que Victoria, de 23 años, hace público el cariño que siente por Leonor. Cuando la Casa del Rey compartió las primeras imágenes de Leonor con el uniforme militar, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichlar se sintió muy orgullosa y fue dejando corazones en aquellas publicaciones de Instagram en las que aparecía su prima.

Victoria siguió el desfile militar desde Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, junto a una de sus mejores amigas, Rocío Laffón Molina. Aprovechando las altas temperaturas, insuales para le época del año en la que nos encontramos, Victoria y Rocío se bañaron en el mar y disfrutaron de un mágico atardecer. En las próximas horas, se sumará al plan el matrimonio formado por Tomás Páramo y María García de Jaime con sus tres hijos, Tomy, Cata y Fede.

Hace tiempo que no vemos juntas a Victoria y Leonor. Su última imagen pública se distribuyó el 2 de noviembre de 2018 con motivo del 80 cumpleaños de la reina Sofía. Pese a ello, la hija de doña Elena aseguró en una entrevista concedida a la revista InStyle que seguía manteniendo el contacto con todos sus primos maternos. "Por supuesto; tenemos muy buena relación. Mi infancia la he vivido con ambas familias, así que he podido compartir mucho tiempo con todos mis primos", aseguró.

En el pasado, Victoria y Leonor compartieron muchos momentos divertidos. Tardes en el circo, en el tenis, celebraciones familiares y vacaciones en Marivent. De hecho, una de las imágenes más simpáticas que tenemos de ellas es esta en la que aparecen jugando con Felipe de Maricharlar.

El momento más simpático del besamanos, la princesa Leonor saluda a sus compañeros de la Academia ante las bromas de sus padres