La reina Sofía, junto a su hermana Irene de Grecia, fiel a su cita benéfica durante las vacaciones de Pascua en Mallorca

Mallorca es una parada obligada para la reina Sofía cada Semana Santa y esta, la primera tras el fallecimiento de su hermano Constantino de Grecia, no ha sido una excepción. No ha faltado al concierto benéfico organizado por Projecte Home Baleares con el que cada año da comienzo a sus vacaciones de Pascua y lo ha hecho una vez más acompañada de su hermana Irene de Grecia. No obstante, la esposa de don Juan Carlos lleva ya unos días en la isla e incluso recibió la visita de su hijo, Felipe VI, el pasado fin de semana. El Rey aprovechó la escapada para ver a su madre y también para cenar con unos amigos antes de retomar su agenda este lunes en Madrid.

Doña Sofía ha llegado pasadas las 19:00 horas arropada por su hermana, uno de sus más fundamentales apoyos, a la catedral de Santa María de Palma, donde tenía lugar el concierto que ha estado interpretado por la Orquesta Sinfónica de las islas Baleares, dirigida por Pablo Mielgo, y por la Coral Universidad de las Islas Baleares, con Joan C al frente y 90 cantantes. Todos ellos han entonado Un Réquiem Aleman de Johannes Brahms. Los beneficios de este recital solidario van a parar a Projecte Home Baleares, la organización que ofrece tratamientos a personas drogodependientes para permitirles vivir una vida libre de adicciones.

Para esta tradicional cita doña Sofía ha apostado por un estilismo sobrio en el que el negro es el gran protagonista, pues continúa de luto, aunque no de forma rigurosa. Su elección ha sido un traje de blazer de terciopelo con solapas en diferente tejido y falda cuyo largo deja al descubierto los salones clásicos de tacón medio que he escogido.

Además, ha cubierto sus piernas con medias negras, pues las temperaturas han rondado los 12º durante esa hora de la tarde, y ha completado el outfit con un gran pañuelo blanco con estampado de rosas negras bajo el cual lucía un collar con detalles en diferentes colores y, en su mano, mini bolso con forma cuadrada. También ha añadido un broche dorado sobre su hombro, un anillo en su mano izquierda y varias pulseras.

Antes de entrar a presenciar el recital, el decimocuarto que se lleva a cabo, la reina Sofía ha saludado a los allí presentes y se ha encontrado con populares rostros de la sociedad mallorquina y conocidas personalidades como Bartomeu Català, presidente de Projecte Home Baleares, Catalina Cladera, presidenta del Consellde Mallorca, Francina Armengol, presidenta del Govern balear o Aina Calvo, delegada de Gobierno.

Ya en el interior de las instalaciones y con la reina Sofía sentada en su correspondiente butaca, Irene de Grecia, que también continúa de luto, se ha situado a su izquierda. Juntas han intercambiado impresiones y han charlado, evidenciando la magnífica relación que mantienes, antes de disfrutar del concierto.

El destino de doña Sofía esta Semana Santa era predecible y no ha habido sorpresas. En cambio, aun son una incógnita los planes de los Reyes y sus hijas. La princesa Leonor comienza el Jueves Santo sus vacaciones que durarán hasta el próximo 16 de abril, por lo que es probable que la familia la espere en Madrid. Se desconoce si, como el año pasado, la heredera tendrá algún compromiso en su agenda, si harán alguna escapada privada o si se desplazarán a Mallorca.

