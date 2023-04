Los Reyes despejan su agenda oficial esta Semana Santa: ¿Irán a Palma de Mallorca o se reunirán con Leonor en Madrid?

Los Reyes han despejado su agenda por Semana Santa. Solo doña Sofía tendrá el lunes por la tarde un acto oficial, el concierto anual de Pascua a beneficio de Projecte Home Balears, que tendrá lugar en la catedral de Santa María de Mallorca. De hecho, la madre de don Felipe ya se encuentra en Palma junto a su hermana, la princesa Irene de Grecia, siguiendo así la tradición de visitar la isla en estas fechas. De momento, no se sabe si el monarca y su esposa visitarán Baleares, como hacían en el pasado, si elegirán otro destino de vacaciones o si se decantarán por estar en Madrid y esperar a reunirse con la princesa Leonor que arranca el 6 de abril un periodo de descanso en su internado de Gales.

EXCLUSIVA. El plan secreto de los Reyes y sus hijas en la última Semana Santa

Así las cosas, todas las posibilidades están abiertas y son muchas las dudas sobre cómo transcurrirá la Semana Santa para los Reyes y sus hijas. La infanta Sofía está ya de vacaciones y no regresará a su clase del colegio Santa María de los Rosales hasta el 11 de abril. El reencuentro con su hermana tendrá que esperar ya que hasta el Jueves Santo, la heredera al trono no podrá disfrutar de las vacaciones de primavera en su colegio UWC Atlantic College, en el que estudia Bachillerato Internacional. La Princesa de Asturias no tendrá que volver a Reino Unido hasta el 16 de abril.

Dado que Leonor estudia en el extranjero no sería descabellado pensar que sus padres y su hermana la ‘esperen’ en Madrid hasta el 6 de abril y no se desplacen a Palma. Una vez en suelo español quizá a la heredera le apetezca reencontrarse con sus amigos del colegio y con su pandilla madrileña con lo que no se contemple ningún desplazamiento lejos de la capital.

También cabe la posibilidad, como ocurrió el año pasado, que dada la presencia de la heredera en un año trascendental en su vida institucional (acabará el bachillerato, cumplirá la mayoría de edad y en unos meses ingresará en el Ejército), se esté preparando alguna salida oficial para el fin de semana o los días cercanos al Domingo de Resurrección.

El año pasado por estas fechas, aprovechando el regreso de Leonor, los Reyes y sus hijas visitaron el Centro de Recepción, Acogida y Derivación de refugiados ucranianos, ubicado en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Unos días más tarde, la Princesa se desplazó hasta un instituto de Leganés para participar en una jornada sobre jóvenes y ciberseguridad.

Si se cumple el patrón de los últimos años y dado que el calendario vacacional de Leonor es diferente al español, todo parece indicar que quizá este año tampoco se vea a la Familia Real acudiendo a la misa de Pascua que tiene lugar el Domingo de Resurrección en la Catedral de Palma. La última vez que se vio al monarca, a su esposa, a sus hijas y a su madre en esta eucaristía fue en 2019. Los años posteriores fueron los de la pandemia y desde entonces no se les ha vuelto a ver posar en ese escenario.

La tradición de la Misa de Pascua comenzó en el año 1995 cuando don Juan Carlos y doña Sofía se dejaban fotografiar a la salida de la Catedral junto a sus hijos. Una foto que se fue completando según iban llegando los matrimonios de las Infantas y de don Felipe e iban naciendo sus hijos.