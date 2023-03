La boda de Imán de Jordania, ¿una oportunidad para cerrar heridas o la escenificación de una ruptura?

La Casa Real de Jordania cuenta los días para uno de los acontecimientos más importantes de este 2023: la boda de la princesa Imán con Jameel Alexander Thermiotis. Será el próximo domingo 12 de marzo cuando tendrá lugar el enlace, que ha generado una gran sorpresa ya que la fecha se ha anunciado solo una semana antes del gran día. También fue muy sorprendente su compromiso en julio ya que la relación se había mantenido hasta entonces en la más estricta intimidad. De momento no han trascendido detalles del feliz acontecimiento y hay una importante incógnita por despejar que abre dos escenarios: ¿estará presente Hamzah de Jordania, tío paterno de la novia?

VER GALERÍA

-La casa hachemita se va de boda: recordamos quién es quién en la familia real jordana

-El divorcio de Haya de Jordania y el emir de Dubái bate récords y se convierte en el más caro de Reino Unido

La presencia de Hamzah de Jordania en la boda de la princesa Imán podría cerrar las heridas mientras que su ausencia escenificaría una ruptura definitiva con la Familia Real. Las tensiones comenzaron en 2021 al verse envuelto en un intento de golpe de Estado que hizo temblar los cimientos de la Corte hachemí y le alejó aún más del monarca. Estuvo bajo arresto domiciliario por presunta participación en la conspiración contra la Corona y, tras negar inicialmente los hechos, asumió su "error" y pidió disculpas. Ese periodo de paz acabó en abril de 2022, cuando volvió a quedar patente la mala sintonía entre los hermanos al renunciar a su título de príncipe.

"Conforme a lo que he atestiguado en los últimos años, he llegado a la conclusión de que mis convicciones personales, que mi padre me infundió y a las que a lo largo de mi vida he intentado duramente adherirme, no están en sintonía con los enfoques, las tendencias y los modernos métodos de nuestras instituciones. Por una cuestión de honestidad con Dios y con mi conciencia, no veo más remedio que renunciar al título de príncipe. Tuve el gran honor de servir a mi amado país y a mi querido pueblo durante los años de mi vida. Permaneceré leal a nuestra querida Jordania, como siempre lo he sido y seré”, dijo en un comunicado el hijo del rey Hussein y de su cuarta esposa, la reina Noor.

-Hamzah bin Hussein, hijo de Noor de Jordania, se convierte en padre por séptima vez

VER GALERÍA

El origen de los problemas entre el Rey y su hermano paterno no nacen de este intento golpista sino que se remonta a 1999, cuando Abdalá II ascendió al trono. Durante la primera etapa de reinado nombró como heredero al príncipe Hamzah, cumpliendo así con las últimas voluntades que dispuso Hussein de Jordania antes de su fallecimiento. En 2004 introdujo un cambio en la línea sucesoria para que su primogénito, el príncipe Hussein, fuese el heredero al trono. Ese movimiento marcó un antes y un después en su relación fraternal, que con el paso del tiempo los ha ido alejando cada vez más.

VER GALERÍA

Doble celebración

La boda de la princesa Imán es un acontecimiento único para Abdalá y Rania de Jordania, independientemente de las presencias y ausencias. La propia Reina ha compartido su emoción por ver a su segunda hija vestida de novia en menos de una semana y ha asegurado que está muy feliz y se siente "muy orgullosa". Es un año inolvidable para la Familia Real hachemí ya que el 1 de junio tienen otra celebración: el enlace del príncipe heredero Hussein con la arquitecta Rajwa Al Saif, que ya ha acudido a actos oficiales.

-Hussein de Jordania y Rajwa reaparecen juntos en plena cuenta atrás para su enlace

VER GALERÍA