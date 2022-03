¿Quién es Alejandro de Schaumburg-Lippe, el príncipe alemán que se ha casado por tercera vez?

El príncipe Alejandro de Schaumburg-Lippe ha vuelto a celebrar su boda con la pianista persa Mahkameh Navabi, ahora por la iglesia rodeado de familiares y amigos, tras contraer matrimonio por lo civil el año pasado en un enlace más íntimo y reducido por las restricciones de la pandemia. ¿Pero quién es este aristócrata alemán que ocupa hoy las portadas tras dar nuevamente el "sí, quiero" a su pareja en la ciudad de Bückeburg en la Baja Sajonia? Nació el 25 de diciembre de 1958 en Düsseldorf, siendo el segundo hijo de Felipe Ernesto de Schaumburg-Lippe (1928-2003) y su esposa, la baronesa Eva-Benita von Tiele-Winckler (1927-2013). Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Munich y posteriormente se graduó en Derecho por Göttingen en 1993. Tras la muerte de su padre el 28 de agosto de 2003, le sucedió como jefe de la Casa de Schaumburg-Lippe, un antiguo principado soberano creado en 1643 que se extinguió siglos después con la revolución en el país bávaro y la caída del Imperio alemán en 1918.

La boda de Alejandro de Schaumburg-Lippe y Mahkameh Navabi, en imágenes

Aunque no estaba destinado para ello, el título nobiliario lo heredó en 1983 tras el trágico fallecimiento en accidente de moto de su hermano mayor, Jorge Guillermo. A sus 62 años, 22 más que su esposa, Alejandro se encarga actualmente de administrar el gran patrimonio de su familia, que incluye el espectacular e impresionante Palacio de Schloss Bückeburg, ubicado a unos 80 kilómetros al oeste de Hannover y que está abierto al público como gran atractivo turístico de la zona. De carácter bromista y con un gran sentido del humor que deja ver en los eventos públicos y fiestas a los que acude, para conocerle en su lado más personal basta con mirar al enlace de cuento de hadas que organizado este fin de semana. Ahí, el detalle más sorprendente ha sido ver como su dama de honor a la que fue su primera esposa, la princesa Lilly Zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg con la que tiene un hijo de 27 años llamado Heinrich Donatus, considerado como unos los solteros de oro de la realeza europea.

Lilly Zu Sayn-Wittgenstein, la princesa 'influencer' aterriza en Marbella

Lilly presume de una gran amistad con su ex y, pese a que su relación ha pasado por numerosos altibajos desde que rompieron, reconocía en declaraciones a Gala que su vástago ha sido siempre la prioridad de ambos. Además, ve a la pareja de este como una hermana y la define como una persona generosa. También estuvo presente en su boda civil de septiembre de 2020, en la que no pudo evitar llorar de emoción, y recuerda que en cuanto conoció a Navabi supo que era la persona adecuada para el Príncipe. Tal es su buena sintonía que viven los tres bajo el mismo techo en el citado castillo que tiene 700 años de historia, donde les acompaña también Lana, hija de Lilly zu Sayn-Wittgenstein y el diseñador italiano Lambros Milona. Alejandro de Schaumburg-Lippe, que siempre se ha casado en los regios salones de Bückeburg, tiene otras dos descendientes, Federica y Filomena, fruto de su relación con la jurista Nadja Anna Zsoeks, de la que se divorció en 2018 tras once años casados.

