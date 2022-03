Las matemáticas son base de muchas disciplinas científicas, tecnológicas y hasta de nuestro día a día. Si no sabes contar, no puedes comprar tus galletas favoritas. Si no puedes entender la hora o cómo se suman los segundos a los minutos y los minutos a los segundos, ¿cómo te va a salir bien una receta de cocina? Y si no tienes unas nociones básicas de trigonometría, ¿cómo vas a ayudar a papá a colgar la estantería nueva para tus juguetes? ¿Y jugar al dominó?