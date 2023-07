Edurne muestra su tercer vestido de novia ¡y es espectacular!

Ni uno ni dos... ¡sino tres! Edurne acaba de desvelar el tercer vestido que lució en su boda con David de Gea, y lo ha hecho compartiendo varias imágenes del que ha definido como "el mejor fin de semana de mi vida". La cantante madrileña, de 37 años, ha mostrado algunas fotos de la celebración que todavía no habíamos visto y lo cierto es que su look no puede ser más espectacular. "@d_degeaofficial ¡Te quiero PARA SIEMPRE! #NextLevel", ha escrito en sus redes.

Para el 'sí, quiero', Edurne se vistió de princesa, luciendo un vestido de corte princesa con mucho vuelo de palabra de honor plagado de detalles florales firmado por Elie Saab. Después, la intérprete de Fresas y champán se cambió de look y eligió un sensacional diseño con cuerpo de tirantes y pedrería y una llamativa falda larga con flecos.

Tal y como puede verse en las fotos, los novios hicieron su entrada triunfal en el banquete bailando y cantando, mientras todos sus invitados se ponían de pie. Rodeados de una gran banda de música, Edurne y David se fundieron en un romántico beso rodeados de confeti.

En la imagen puede verse al exportero del Manchester United con una copa de champán mientras la cantante sujeta el micrófono, así que no sería de extrañar que le cantara alguna canción o le dedicara unas bonitas palabras. "¡Locura total! Mejor día de mi vida", ha dicho emocionado David al recordar su boda.

"¡Madre mía, la que liasteis!", "Enhorabuena, guapísimos", "Que seáis muy felices" o "La novia más guapa del mundo", son algunos de los comentarios que les han dejado sus fans, mientras que el actor y presentador Santi Millán, que fue uno de los invitados, ha dicho: "¡Qué barbaridad! ¡Qué regalo nos hicisteis!".

La celebración siguió y, de nuevo, Edurne volvió a cambiarse de vestido. Para poder disfrutar al máximo de la megafiesta que montaron, la cantante buscó algo que le resultara cómodo pero que no perdiera ni un ápice de estilo. Una vez más, Edurne apostó por los brillos y los flecos, presumiendo de figura con este ajustadísimo mono de escote halter con el que estaba guapísima. En esta ocasión, la que fuera concursante de Operación Triunfo 2005 decidió recoger su melena en una coleta, dejando algunos mechones sueltos.

Nueva etapa

Tras su boda, comienza un nuevo capítulo en la vida de Edurne y David, ya que tienen que decir cuál será su próximo destino. La salida del portero del Manchester United se ha hecho oficial y ahora lo que todos se preguntan es: ¿a dónde irá? "Sólo quería mandar este mensaje de despedida a todos los seguidores del Manchester United. Me gustaría trasladar mi enorme gratitud y aprecio por vuestro amor en estos últimos 12 años. Hemos conseguido mucho desde que mi querido Sir Alex Ferguson me trajo a este club", ha escrito haciendo referencia al mítico entrenador británico que le fichó en 2011 procedente del Atlético de Madrid.

Por su parte, la cantante ha utilizado su perfil personal para dedicarle unas preciosas palabras a su marido. "¡No puedo estar más orgullosa de ti, amor! Comienza una nueva etapa y seguiremos juntos de la mano hacia donde la vida quiera llevarnos. ¡Mi número 1! ¡Te quiero!", concluye la jurado de Got Talent.